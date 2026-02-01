Apple atinge 2,5 mil milhões de dispositivos ativos após trimestre recorde

A Apple continua a crescer a um ritmo impressionante, tendo atingido um novo recorde de 2,5 mil milhões de dispositivos ativos em todo o mundo. A culpa é dos seus utilizadores cada vez mais fiéis.

Base instalada cresce de forma consistente

A base instalada ativa de utilizadores da Apple aumentou em cerca de 150 milhões desde 2025, ultrapassando os 2,5 mil milhões de dispositivos ativos em janeiro de 2026.

Este é o primeiro valor atualizado desde janeiro de 2025, quando a empresa tinha reportado 2,35 mil milhões.

Resultados financeiros acima das expectativas

Os resultados do primeiro trimestre foram históricos. A Apple registou receitas de 143,8 mil milhões de dólares, superando as estimativas do mercado.

Durante a apresentação de resultados, a empresa confirmou que a sua base instalada ativa atingiu um novo máximo histórico.

iPhone impulsiona o crescimento

O crescimento foi impulsionado pela forte procura do iPhone 16 ao longo de 2025 e por um lançamento particularmente robusto do iPhone 17.

Segundo a empresa, praticamente todos os novos produtos tiveram um desempenho positivo no último trimestre.

Recordes em vários mercados e produtos

A Apple revelou ainda um número recorde de utilizadores a trocar de equipamento nos Estados Unidos, China e Índia.

Mais de metade dos clientes que compraram iPads eram novos utilizadores, um máximo histórico, acompanhado também por um recorde de atualizações no trimestre.

Na China, os três smartphones mais vendidos foram iPhones, e o iPad liderou o mercado de tablets, contribuindo de forma decisiva para estes resultados.

O Apple Watch registou igualmente um máximo histórico de atualizações, com mais de metade dos compradores a adquirir o produto pela primeira vez.

Procura elevada e oferta limitada

O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a procura foi “avassaladora” durante o trimestre, sublinhando que a oferta continua condicionada.

A empresa espera que a base instalada continue a crescer rapidamente à medida que tenta responder à elevada procura ao longo da primavera.