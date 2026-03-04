Chegou uma mudança ao Google Maps que não passa despercebida

A Google procura de forma constante melhorar os seus serviços e as suas apps. Quer assim otimizar as interfaces, tornando-os mais simples de usar e, ao mesmo tempo, mais atrativos e com a máxima informação. O mais recente a receber uma mudança é o Google Maps e está já acessível a todos.

Uma mudança bem óbvia no Google Maps

Depois do Google Fotos ter mudado de logótipo há algumas semanas, agora é a vez do Google Maps também ter o seu logótipo alterado. Há vários meses que a Google tem vindo a trabalhar numa reformulação completa dos ícones das suas aplicações móveis.

A empresa de Mountain View redesenhou, por isso, os ícones do Gemini, o G da Pesquisa Google e, mais recentemente, o ícone da aplicação Google Fotos. Acaba de lançar a nova identidade visual do Google Maps para Android e iOS.

Tal como nas suas outras aplicações, a Google manteve o "design" original, ou seja, o marcador do Google Maps, mas modernizou-o. A abertura do marcador foi ampliada e a aplicação de cores, que até então seguia um padrão diagonal bastante geométrico, foi abandonada em favor de um degradé muito mais suave.

Novo ícone já no Android e no iOS

Este novo design, perfeitamente alinhado com a nova identidade visual aplicada a outras aplicações da Google, já está a ser implementado. O novo logótipo do Google Maps está visível na versão mais recente da aplicação, a versão 26.09.06.873668274 no Android e a versão 26.09.5 no iOS.

Há algumas semanas, a Google gerou preocupação entre os utilizadores. Sem aviso, a empresa de Mountain View restringiu drasticamente o acesso a determinadas informações normalmente apresentadas no Google Maps. A Google optou por remover o acesso a avaliações publicadas por outros utilizadores, bem como a fotografias, aos utilizadores que não estão ligados à plataforma com uma conta Google.

Embora a empresa não tenha justificado oficialmente a sua escolha, esta decisão pode ter sido tomada para evitar que os seus dados sejam recolhidos em larga escala pelos bots.