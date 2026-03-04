PplWare Mobile

Se compra estes produtos online, é provável que estejam a violar as normas de segurança da UE

Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    4 de Março de 2026 às 10:21

    Concordo, nunca iria comprar um capacete ou algumas peças para a minha mota nas Temus desta vida, quando digo peças são peças “criticas”, não pequenos acessórios inocentes tipo espelhos ou punhos, quanto aos óculos por acaso até tenho um par de óculos de sol comprados na Temu, e não foram baratos.
    Coisas alimentares ou medicamentos nunca na vida.

    • KidsGraça says:
      4 de Março de 2026 às 10:35

      +1

    • Zé Fonseca A. says:
      4 de Março de 2026 às 10:42

      mas porquê temus? já comprei material 3M online, cumpre as normas todas, é só preciso saber onde comprar e que produtos comprar, pessoalmente compro 90% do total das minhas compras online

      • B@rão Vermelho says:
        4 de Março de 2026 às 10:56

        Eu também compro muita coisa Online, compro muito no Motos Garrido, um loja Espanhola com preços super competitivos, ou na EuroBike, mas a diferença de preço destas lojas para as Temus ainda é grande, dai algumas pessoas arriscarem e comprar, até pode correr bem mas há coisas que não se arrisca.

  2. guilherme says:
    4 de Março de 2026 às 10:33

    Compro garrafas de plástico com esferas da China mas a tampa não vem presa a garrafa será que vou ser preso?

  3. says:
    4 de Março de 2026 às 10:59

    Deixem as pessoas morrer em paz.

