Gmail Live está a chegar ao Android e iOS! Para que serve esta novidade da Google?

Anunciado no mês passado na conferência Google I/O 2026, o Gmail Live começa agora a aparecer no Android e no iOS. Esta é uma novidade que une ainda mais a IA a um dos melhores serviços de email da Internet, dando aos utilizadores uma liberdade ainda maior.

Para que serve esta novidade da Google?

Quem já conhece o Gemini Live, rapidamente vai familiarizar-se com o Gmail Live. Este usa o mesmo princípio, mas com especial enfoque na gestão de e-mails. Esta nova funcionalidade permite que se pesquise na caixa de entrada usando a voz, para encontrar o que procura mais facilmente.

Para iniciar uma pesquisa com o Gmail Live, tudo acontece no campo de pesquisa habitual da aplicação, onde o ícone do Live aparece agora à direita. Ao lado, o botão para aceder à versão "clássica" do Gemini mantém-se acessível. Ao tocar no botão do Live, abre-se uma nova interface de ecrã inteiro com um brilho azul que envolve as margens do ecrã enquanto os seus comandos de voz são transcritos em tempo real.

Abaixo da mensagem de boas-vindas, encontram-se sugestões de perguntas a fazer à IA, como "Quais são as minhas próximas datas de viagem?" ou "Qual o estado dos meus últimos pedidos?". Após se falar, há um pequeno atraso enquanto a informação é processada. A resposta é então lida em voz alta pela IA, enquanto simultaneamente é apresentada no ecrã como texto.

Gmail Live está a chegar ao Android e iOS

Na parte inferior da interface, pode silenciar-se o microfone ou sair da sessão para voltar à sua caixa de entrada. Em relação à disponibilidade, o Gmail Live está atualmente em fase de testes com um pequeno número de utilizadores, mas a Google prevê lançar a funcionalidade este verão para os subscritores dos planos Google AI Pro e Ultra.

Esta nova funcionalidade é acompanhada por outra funcionalidade paga. Falamos de "Fazer anotações para mim" do Google Meet, que também utiliza o Gemini, para os subscritores do Google AI Pro e Ultra. A gigante de Mountain View planeia estender as interações de voz do Gemini a outras aplicações do seu pacote Workspace.

Em breve, poderá testar o "Docs Live" para o Google Docs, bem como funcionalidades semelhantes integradas na aplicação Google Keep. Com estes lançamentos, a Google irá dar continuidade à disponibilização das novidades apresentadas na I/O deste ano.