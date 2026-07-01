Segurança rodoviária: luzes de travagem intermitentes obrigatórias na União Europeia

A União Europeia prepara-se para aplicar uma nova diretiva de segurança rodoviária. Vai alterar a forma como os veículos comunicam travagens bruscas. A partir de 7 de julho de 2026, todos os automóveis novos no espaço comunitário terão de vir equipados de fábrica com o Sinal de Travagem de Emergência, conhecido pela sigla ESS.

Luzes de travagem intermitentes obrigatórias

Esta tecnologia consiste na ativação intermitente e automática das luzes de travagem em situações de desaceleração extrema. Tem o objetivo principal de mitigar as colisões traseiras nas estradas europeias. Diferente do sistema tradicional em que as luzes traseiras permanecem estáticas ao pisar o pedal, o mecanismo ESS atua através do processamento de dados gerados em tempo real pela eletrónica do veículo.

Os sensores monitorizam constantemente parâmetros como a intervenção do sistema ABS, a pressão exercida no pedal e a velocidade de deslocação. Para que a intermitência rápida das luzes de travagem seja acionada, existem critérios técnicos rigorosos: o automóvel deve circular a uma velocidade superior a 50 km/h e registar uma desaceleração abrupta superior a 6 metros por segundo ao quadrado.

Estudos científicos suportam esta mudança, demonstrando que o cérebro humano reage com maior rapidez a estímulos intermitentes do que a luzes contínuas. Estima-se que a adoção deste sinal reduza a distância de paragem do condutor que circula atrás numa média de 4,5 metros, oferecendo uma margem crucial para evitar acidentes.

União Europeia quer mais segurança rodoviária

Esta nova exigência legal não apresenta efeitos retroativos. Os proprietários de veículos atuais não necessitam de efetuar qualquer modificação mecânica ou eletrónica, estando isentos de multas. A introdução desta tecnologia far-se-á de forma progressiva, acompanhando o ciclo natural de renovação do parque automóvel europeu.

Com a integração do ESS, a União Europeia fecha o conjunto planeado de Sistemas Avançados de Assistência à Condução, os chamados ADAS, obrigatórios para novas matrículas. Este pacote inclui também o detetor de sonolência, o assistente inteligente de velocidade, o alerta de tráfego cruzado, a caixa negra de dados, o aviso de mudança de faixa e a pré-instalação de sistemas de bloqueio por alcoolemia.

Apesar do aumento na complexidade técnica de fabrico, a prioridade regulamentar mantém-se na redução do erro humano nas estradas.