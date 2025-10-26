Google Earth com IA: identificar zonas e populações em risco antes da tempestade

O Google combina a sua IA Gemini com décadas de dados satelitais e meteorológicos para identificar tanto as zonas de risco como as populações vulneráveis. Objetivo: passar de uma gestão reativa de catástrofes para uma antecipação de crises humanitárias. O Google Earth terá uma importância acrescida!

O gigante californiano anunciou recentemente que está a combinar o seu modelo Gemini com décadas de dados meteorológicos, demográficos e satelitais dentro do Google Earth.

Esta arquitetura permite estabelecer correlações entre fenómenos físicos e repercussões humanas, prevendo simultaneamente a trajetória de uma tempestade e os grupos mais vulneráveis no seu caminho.

IA do Google Earth: prever a catástrofe antes de ela ocorrer?

O principal interesse desta atualização baseia-se no que o Google designa de «geospatial reasoning». Trata-se de uma camada de análise que permite à inteligência artificial pensar através de diferentes tipos de dados terrestres.

Concretamente, em vez de se limitar a indicar a zona onde um ciclone poderá atingir, a tecnologia identifica os bairros suscetíveis a inundações, o número de habitantes afetados e as infraestruturas mais frágeis.

A organização GiveDirectly já utiliza o sistema para localizar os lares que necessitam de ajuda financeira após uma cheia.

Como indica o gigante de Mountain View no seu comunicado de imprensa:

Para resolver um problema complexo, é necessário ver a imagem completa. Graças a este raciocínio geoespacial, o Google Earth não se limita à cartografia: os utilizadores podem agora colocar questões em linguagem natural, como encontra as proliferações de algas ou mostra onde os rios secaram.

Gemini analisa imagens satelitais para detetar padrões que antes demoravam dias a identificar com scripts SIG específicos. Um responsável municipal pode assim cruzar previsões de cheias e densidade populacional para localizar, em poucos minutos, os hospitais ou linhas elétricas mais ameaçados.

Um sistema que reforça a preparação dos serviços de emergência

O Google estende também estas ferramentas ao seu serviço Cloud, permitindo que governos, ONG e empresas as combinem com as suas próprias bases de dados. Um programa de teste, reservado a um círculo restrito de utilizadores, já permite cruzar estes modelos com informações locais para acompanhar, por exemplo, a progressão da vegetação em torno de linhas elétricas ou a poluição perto das escolas.

Segundo o Google, o seu sistema de previsão de inundações já protege mais de dois mil milhões de pessoas e os seus alertas atingiram quinze milhões de habitantes durante os incêndios na Califórnia este ano.

Com o Gemini, a nova missão da empresa americana é agora ajudar os serviços de emergência a antecipar catástrofes e a identificar mais rapidamente quem precisará de ajuda.