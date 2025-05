México processa a Google pela alteração do “Golfo da América” para os utilizadores dos EUA

O governo mexicano iniciou uma ação judicial contra a Google, na sequência de uma alteração cartográfica que renomeou o "Golfo do México" para "Golfo da América" para utilizadores do Google Maps nos Estados Unidos da América.

México processa a Google

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou em conferência de imprensa que o processo contra a gigante tecnológica Google já foi apresentado. Contudo, conforme reportado pelo The Guardian, a data e o local exatos da submissão da ação não foram divulgados.

A argumentação central da Presidente Sheinbaum assenta no facto de que a ordem da administração Trump, que motivou a alteração do nome, se aplica apenas à porção norte-americana da bacia oceânica, não concedendo ao governo dos EUA autoridade para renomear a totalidade do corpo de água.

Tudo o que pretendemos é que o decreto emitido pelo governo norte-americano seja cumprido nos seus termos.

Afirmou. A ação judicial visa, portanto, reverter a alteração global que, segundo o México, excede a jurisdição norte-americana.

A génese da alteração do nome

A Google procedeu à renomeação do "Golfo do México" para "Golfo da América" para os utilizadores que acedem à aplicação Google Maps nos EUA em fevereiro. Esta alteração foi anunciada previamente em janeiro, com a empresa a indicar que aguardava a oficialização por parte do governo norte-americano no Geographic Names Information System (GNIS), que serve como "o padrão federal e nacional para a nomenclatura geográfica".

De acordo com a BBC, o governo mexicano já tinha contactado a Google antes desta alteração para solicitar que reconsiderasse a decisão, tendo posteriormente ameaçado com ações legais face à iminente mudança.

Quando a Google comunicou a alteração do nome para os utilizadores nos EUA, justificou a sua decisão com a prática de longa data de exibir nomes locais oficiais para os locais no Maps, especialmente quando estes variam entre diferentes países.

É importante notar que, no México, a bacia continua a ser designada como "Golfo do México". Para os utilizadores fora dos dois países, a designação apresentada é "Golfo do México (Golfo da América)", procurando, assim, conciliar as diferentes denominações e sensibilidades geográficas.

Leia também: