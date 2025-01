Google Maps vai mudar o Golfo do México para Golfo da América, mas só para os EUA

Aquando do seu regresso à Casa Branca, bem como enquanto estava em campanha, Donald Trump fez alegações que surpreenderam (e até chocaram) o mundo. Uma delas, relacionada com o Golfo do México, parece não ter "caído em saco-roto": o Google Maps vai mesmo nomeá-lo Golfo da América... ainda que apenas para os utilizadores dos Estados Unidos.

Por via do X, a conta News from Google revelou que a aplicação Maps irá lançar uma atualização com a mudança Golfo do México para Golfo da América, após o Governo dos Estados Unidos atualizar o Sistema de Informação de Nomes Geográficos (em inglês, GNIS), que serve como "padrão federal e nacional para a nomenclatura geográfica".

Segundo a Google, aplicar alterações de nomes no Google Maps apenas após estes terem sido atualizados nos recursos oficiais do governo trata-se de uma prática de longa data da empresa.

Conforme a imprensa, o Google Maps mudará, também, o nome do pico mais alto da América do Norte de Denali, o nome que lhe foi dado pelos nativos do Alasca, para Monte McKinley quando o GNIS refletir a sua nova designação oficial.

Relativamente ao Golfo do México, na semana passada, Donald Trump assinou uma ordem executiva para a prometida mudança do nome, e o Departamento do Interior anunciou, entretanto, que o nome é, agora, oficialmente, Golfo da América.

Apesar desta mudança oficial, apenas os utilizadores dos Estados Unidos vê-lo-ão rotulado dessa forma. Por sua vez, os utilizadores do México continuarão a ver o nome Golfo do México, e os utilizadores de fora do país verão ambos os nomes na aplicação Google Maps.

Ainda de acordo com a Google, esta é, também, uma prática comum da empresa: mostrar os nomes locais oficiais quando estes variam entre países.