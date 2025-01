DeepSeek: a alternativa chinesa ao ChatGPT que colocou a indústria da IA ​​em causa

Estamos habituados a ver a IA a consumir recursos quase infinitos e a ter um custo elevado. Ainda que acessível a todos, propostas como o ChatGPT, o Gemini ou o Copilot têm um custo para quem quer mais. A verdade é que a revolução DeepSeek parece mostrar que afinal a IA não é cara e pode ser algo que todos podemos ter acesso.

DeepSeek: a alternativa chinesa ao ChatGPT

Donald Trump, o recém-nomeado presidente dos Estados Unidos, lançou o seu ambicioso plano para dominar o futuro da IA. O Projeto Stargate, de 500 mil milhões de dólares, é uma aposta incrivelmente ambiciosa para conquistar o mercado. Mas agora, uma IA da China parece ter posto em causa a abordagem de uma política que se acredita entrar em colapso antes de ser implementada. Esta IA faz tudo com o mesmo desempenho que o o1 da OpenAI, mas por uma fração do custo.

O Deep Seek é um modelo de IA ou linguagem de origem chinesa e de código aberto que recentemente ganhou destaque pela sua incrível capacidade de se igualar à OpenAI e ao seu modelo mais poderoso, o1, mas com uma pequena fração do seu custo. A ideia veio de um fundo de cobertura chinês liderada por Liang Wenfeng, o seu fundador, que concentrou os recursos no desenvolvimento de IA geral artificial com a qualidade em mente, em vez da velocidade de lançamento no mercado.

A indústria da IA é colocada em causa

Isto é muito interessante, ao preferir ir mais devagar na corrida para alcançar a suposta inteligência artificial geral (AGI), mas torná-la muito mais fiável para os utilizadores e com uma abordagem mais colaborativa. Pois, um dos seus pontos fortes é que é parcialmente open source em todos os seus modelos, o que nos permite perceber como funciona e quais os pontos que podem ajudar a melhorá-lo.

Até agora, o objetivo da maioria das IA era tornar tudo maior para ter mais poder e poder analisar tudo de uma forma muito mais eficiente. No entanto, os Estados Unidos proibiram a China do hardware necessário para levar a sua IA a um novo nível, ou era essa a intenção. Conseguiram realmente tornar a IA mais eficiente. Desde 2022 que a China não tem acesso a chips avançados com tecnologia proprietária dos EUA, o que fez com que fossem obrigados a otimizar os seus métodos de treino para os levar a um novo nível.

Obter o mesmo, mas por uma fração do preço

A equipa de desenvolvimento, repleta de jovens talentos recém-saídos das universidades técnicas de Pequim ou Tsinghua, fez o que a até agora parecia impossível. Venceram os Estados Unidos do nada com uma abordagem de código aberto e a capacidade de ser mais eficiente na sua utilização. E custará apenas 5% do preço total das soluções de IA oferecidas pela OpenAI.

Até agora, as IA chinesas estavam aquém do potencial dos Estados Unidos, mas parece que isso mudou com o lançamento da versão R1 do DeepSeek. Para isso, utilizaram sistemas com esquemas de comunicação entre chips personalizados para os modelos consumirem muito menos recursos. Embora possa parecer trivial, a DeepSeek é um golpe que mostra que a IA pode fazer muito sem aquele poder bruto desenfreado que se tentou vender como algo inevitável na corrida para ter o modelo mais poderoso.