Chegou o Android Auto 13.6 e traz alterações no Google Maps que muitos não querem

A Google continua o rápido desenvolvimento do Android Auto. Isso traz mudanças regulares, ainda que nem todas sejam visíveis de imediato. A versão 13.6 acaba de chegar com novidades, mas nem todas estão a ser bem recebidas. Exemplo disso é uma das mais importantes, que está no Google Maps.

A Google lançou o Android Auto 13.6 e, embora não seja tão completo como o anterior, não deixa de ser uma versão que traz uma quantidade elevada de novidades. Algumas estão a ser bem recebidas, como a maior compatibilidade com vários carros elétricos, incluindo a possibilidade de escolher o tipo de carregador que o veículo utiliza e assim mostrar melhores direções no Google Maps.

O Google Maps é precisamente a aplicação que mais alterações traz relativamente à versão anterior, e é a que está a gerar mais discussão entre os utilizadores. O Android Auto 13.6 vem com uma mudança importante na forma como os mapas são apresentados nesta app, que recebe muitas críticas pela forma como confunde os utilizadores.

A partir de agora, o Google Maps mantém o mapa centrado na localização quando não está a ser usada a navegação. É uma mudança que faz sentido em teoria e que não deveria ser tão problemática como está a ser na realidade. Os programadores da Google não parecem ter tido em conta que manter o mapa centralizado significa que o utilizador vê agora muito menos o que está à sua volta.

O grande problema está na caixa de sugestões de destino e na caixa de pesquisa, que ocupa quase todo o canto superior esquerdo do ecrã. Isto significa que, com o mapa centrado na nossa localização, tudo o que está à esquerda fica coberto pela janela pop-up; Só conseguimos ver claramente o que temos à direita. Isto significa que o mapa é totalmente inútil, pois perdeu mais de 50% da superfície à esquerda.

Os utilizadores que preferem utilizar o Google Maps como uma simples aplicação de mapas são os mais afetados. Embora deve ser esclarecido que o modo de navegação não sofre deste problema porque a informação com as sugestões de destinos não é apresentada.

O pior é que não é claro se se trata de um ‘bug’, de uma falha do Google Maps ou de uma alteração feita propositadamente. A versão 13.6 traz também um maior suporte para monitores HD, pelo que é possível que isso tenha afetado o Google Maps; mas, mais uma vez, sem confirmação oficial é difícil dizer.