NVIDIA perde 600 mil milhões de dólares e a culpa é da Deepseek

A Deepseek chegou de forma muito discreta, mas conquistou rapidamente o interesse de todos. Esta IA promete um desempenho maior do que a indústria oferece agora, mas a um custo muito menor e com menos recursos. Isso tem um impacto grande nos players atuais e isso vê-se já. A Nvidia perde600 mil milhões de dólares e a culpa é da Deepseek.

O mundo da tecnologia acordou esta segunda-feira com uma notícia inesperada. O valor da bolsa da NVIDIA caiu 15% em poucas horas. A razão é o surgimento da Deepseek, uma nova empresa chinesa que criou uma inteligência artificial que requer muito menos recursos para funcionar.

Este terramoto tecnológico fez com que o popular fabricante de GPU, até agora líder indiscutível no fabrico de chips de IA, perdesse mais de 600 mil milhões de dólares. Com essa situação, a empresa americana caiu para o terceiro lugar entre as empresas mais valiosas do mundo.

Como destacaram os analistas após esta queda histórica, o colapso supera todos os recordes anteriores da história da bolsa. O preço das ações da NVIDIA caiu de 149 dólares para menos de 120 dólares em apenas três semanas, algo que nem os especialistas mais pessimistas esperavam.

O que torna especial esta nova inteligência artificial chinesa chamada Deepseek é que pode fazer o mesmo que o ChatGPT, mas requer computadores muito menos potentes. Isto significa que as empresas já não poderão precisar de chips NVIDIA caríssimos para criar e utilizar inteligência artificial. Os especialistas comparam esta situação com o que aconteceu nos primórdios da Internet. Existem tecnologias muito promissoras, mas algumas empresas podem estar sobrevalorizadas.

A preocupação vai para além da NVIDIA. Os investidores temem que outras grandes empresas tecnológicas também sejam valorizadas acima do seu real potencial. O mais impressionante sobre o Deepseek é que qualquer pessoa pode usá-lo gratuitamente, ao contrário de outras IAs que exigem subscrição, algumas muito caras. Isto pode mudar completamente como funciona o negócio da IA.

Há ainda um lado menos positivo para esta queda da NVIDIA. Esta situação é especialmente delicada porque muitos pequenos investidores colocaram as suas poupanças em empresas tecnológicas, atraídos pelos bons resultados dos últimos dois anos. Se a confiança nestas empresas continuar a diminuir, as consequências poderão ser significativas para todo o setor tecnológico.