Nothing tem novidade e já tem data para o revelar! Ponta do véu foi levantada

Há já algum tempo que existem rumores sobre a empresa de Carl Pei, a Nothing, trabalhar na próxima geração do Nothing Phone (3). Agora, a data de lançamento do novo smartphone foi confirmada. A Nothing divulgou a data de lançamento do que se acredita ser o Phone (3). O que foi mostrado, sugere uma mudança de design, principalmente na câmara traseira.

O teaser revelado agora parece dar uma ideia da configuração da câmara traseira do Nothing Phone (3) e, pelo que podemos ver, parece que o telefone contará com três câmaras traseiras. Esta é uma novidade para um dispositivo da Nothing. O título da publicação, “Poder em Perspetiva”, sugere a possibilidade de uma terceira teleobjetiva unir os sensores principal e ultra grande angular.

Recentemente, a Nothing partilhou uma série de fotos rotuladas como “WIP” (trabalho em progresso). Embora os esboços mostrem claramente algum caos criativo, dão-nos uma boa ideia da direção do design do painel traseiro do telefone e do que será apresentado no dia 4 de março.

Apoiado ainda pelo mais recente teaser, parece que o Phone (3) manterá a interface Glyph, o que não é surpreendente. Esta que tem sido uma das características de destaque dos telefones anteriores da marca, como o Nothing Phone (2) ou o Nothing Phone (2a).

O Nothing Phone (3) será o primeiro flagship da empresa. Até agora, os telefones da Nothing eram de gama média, mas espera-se que este novo modelo apresente o mais recente chipset Snapdragon 8 Elite. Isto faz sentido, uma vez que o Phone(3) marcará o primeiro passo do Nothing em recursos alimentados por IA, e um processador poderoso é essencial para um desempenho suave da IA.

O Phone (3) pode ser lançado com um assistente de IA conversacional, possivelmente da ChatGPT. Focar-se na IA é uma jogada inteligente para a Nothing, uma vez que os seus concorrentes já aderiram ao movimento da IA. Os Pixel da Google giram em torno da IA, a Samsung fez da IA ​​um foco no Galaxy S25 e a Apple investe na Apple Intelligence para o iPhone.

Para que a Nothing se mantenha competitiva, adotar a IA faz sentido. Para além do que foi discutimos, não se sabe muito mais sobre o próximo smartphone. Como é normal na marca, os teasers vão continuar a chegar e muito mais será revelado antes do dia. E, ei, se procura um telefone Android com alguma personalidade, o Phone (3) deve definitivamente estar no seu radar.