Foi há 15 anos que o iPad iniciou a revolução na utilização do computador

A 27 de janeiro de 2010, o mundo da tecnologia foi "presenteado" por mais uma apresentação inovadora da Apple. Durante um evento especial em São Francisco, Steve Jobs subiu ao palco e revelou ao mundo o iPad, descrevendo-o como "um dispositivo mágico e revolucionário" que iria transformar a forma como as pessoas interagem com conteúdos digitais. Sim, é um sucesso ainda hoje sem concorrente à altura.

iPad pôs fim ao reinado dos netbooks e ameaçou os portáteis

Steve Jobs começou a apresentação a comparar a nova categoria de produto com os portáteis e smartphones:

O iPad precisa ser muito melhor nalgumas tarefas-chave para justificar a sua existência entre o smartphone e o portátil.

Este posicionamento marcou o início de uma era que redefiniria o mercado da tecnologia.

Como era o primeiro iPad?

O primeiro iPad trouxe consigo uma série de inovações que cativaram o público e estabeleceram os alicerces para o sucesso contínuo da linha.

O dispositivo tinha um toque mágico, todo em alumínio e vidro, grande, que respondia instantaneamente ao toque e estava carregado de tecnologia. A mobilidade na computação atingia um patamar novo que prometia mudar tudo, até fazer tremer o mundo dos livros.

Algumas das suas especificações incluem:

Ecrã: 9,7 polegadas, retroiluminado por LED, com tecnologia IPS e resolução de 1024x768 pixels.

Processador: Apple A4, um chip que combinava eficiência e desempenho.

Armazenamento: Disponível em versões de 16GB, 32GB e 64GB.

Conectividade: Wi-Fi e opções com 3G.

Sistema Operativo: iPhone OS 3.2 (posteriormente renomeado para iOS).

Bateria: Prometia até 10 horas de autonomia.

Peso: Cerca de 680 gramas.

Além disso, o iPad oferecia acesso à App Store, permitindo que os utilizadores explorassem uma vasta gama de aplicações adaptadas ao novo dispositivo.

Steve Jobs destacou a versatilidade do iPad ao afirmar:

É a melhor experiência para navegar na web que já tiveste.

E tinha razão. A internet num ecrã generoso, ao alcance do dedo, ganhava uma interação completamente nova.

Vendas e sucesso inicial

As vendas do iPad começaram em abril de 2010 e, apenas no primeiro dia, a Apple vendeu mais de 300.000 unidades.

Durante o primeiro mês, o número saltou para 1 milhão, um marco impressionante para uma categoria completamente nova. Ao longo do primeiro ano, foram vendidos cerca de 15 milhões de unidades, superando todas as expectativas e estabelecendo o iPad como um dos produtos mais bem-sucedidos da história da Apple.

Todas as gerações do iPad iPad 1ª Geração : 3 de abril de 2010

: 3 de abril de 2010 iPad 2 : 11 de março de 2011

: 11 de março de 2011 iPad 3ª Geração : 16 de março de 2012

: 16 de março de 2012 iPad 4ª Geração : 2 de novembro de 2012

: 2 de novembro de 2012 iPad Mini 1 (1ª Geração) : 2 de novembro de 2012

: 2 de novembro de 2012 iPad Air (1ª Geração) : 1 de novembro de 2013

: 1 de novembro de 2013 iPad Mini 2 : 12 de novembro de 2013

: 12 de novembro de 2013 iPad Air 2 (2ª Geração) : 22 de outubro de 2014

: 22 de outubro de 2014 iPad Mini 3 : 22 de outubro de 2014

: 22 de outubro de 2014 iPad Mini 4 : 9 de setembro de 2015

: 9 de setembro de 2015 iPad Pro (1ª Geração) : 11 de novembro de 2015

: 11 de novembro de 2015 iPad (5ª Geração) : 24 de março de 2017

: 24 de março de 2017 iPad Pro (2ª Geração): 13 de junho de 2017

13 de junho de 2017 iPad (6ª Geração) : 27 de março de 2018

: 27 de março de 2018 iPad Pro (3ª Geração) : 7 de novembro de 2018

: 7 de novembro de 2018 iPad Mini (5ª Geração) : 18 de março de 2019

: 18 de março de 2019 iPad Air (3ª Geração) : 18 de março de 2019

: 18 de março de 2019 iPad (7ª Geração) : 25 de setembro de 2019

: 25 de setembro de 2019 iPad Pro (4ª Geração) : 25 de março de 2020

: 25 de março de 2020 iPad (8ª Geração) : 18 de setembro de 2020

: 18 de setembro de 2020 iPad Air (4ª Geração) : 23 de outubro de 2020

: 23 de outubro de 2020 iPad Pro (5ª Geração) : 21 de maio de 2021

: 21 de maio de 2021 iPad (9ª Geração) : 24 de setembro de 2021

: 24 de setembro de 2021 iPad Mini (6ª Geração) : 24 de setembro de 2021

: 24 de setembro de 2021 iPad Air (5ª Geração) : 18 de março de 2022

: 18 de março de 2022 iPad (10ª Geração) : 26 de outubro de 2022

: 26 de outubro de 2022 iPad Pro (6ª Geração) : 26 de outubro de 2022

: 26 de outubro de 2022 iPad Air (6ª Geração) : 15 de maio de 2024

: 15 de maio de 2024 iPad Pro (7ª Geração) : 15 de maio de 2024

: 15 de maio de 2024 iPad Mini (7ª Geração): 23 de outubro de 2024

Como está a mudar a computação

O iPad Pro com M2 está a redefinir a computação moderna ao oferecer uma alternativa portátil e poderosa aos laptops. Algumas das formas como está a impactar o mercado incluem:

Versatilidade : Com suporte para acessórios como o Magic Keyboard, o iPad Pro pode ser usado como um portátil completo ou um dispositivo criativo de alta performance.

Integração no Ecossistema Apple : A conectividade perfeita com outros dispositivos Apple, como o iPhone e o Mac, permite fluxos de trabalho integrados e eficientes.

Mobilidade e Potência : É ideal para profissionais que precisam de desempenho de nível desktop em movimento.

O sucesso em números

Desde o seu lançamento, o iPad tornou-se um dos produtos mais populares da Apple. Até 2023, estima-se que tenham sido vendidos mais de 500 milhões de unidades de iPads em todo o mundo, consolidando-o como o tablet mais bem-sucedido do mercado. Além disso, o ecossistema do iPad expandiu-se para incluir acessórios como o Apple Pencil e o Magic Keyboard, que aumentam a sua versatilidade.

Steve Jobs, na sua apresentação em 2010, disse:

O iPad não é apenas um produto. É um novo começo para a computação pessoal.

Com a evolução constante e o sucesso contínuo, é seguro dizer que ele estava absolutamente certo.