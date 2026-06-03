WhatsApp testa opção para detetar spam e mensagens fraudulentas sem ler conversas

O WhatsApp continua a trabalhar em novas funcionalidades, que estão a ser reveladas gradualmente. Depois da opção de sair da conta sem perder as conversas e da possibilidade de reagir a mensagens com stickers, testa agora uma funcionalidade para detetar spam e mensagens fraudulentas sem ler as conversas.

WhatsApp testa funcionalidade para detetar spam

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está a trabalhar numa funcionalidade chamada "Alerta de Fraude" que notifica os utilizadores quando uma mensagem de um contacto desconhecido parece ser uma possível fraude. Esta ferramenta processa todas as informações no dispositivo do utilizador, pelo que a aplicação nunca lê as mensagens para detetar atividades suspeitas.

Esta ferramenta foi descoberta graças à mais recente versão beta do WhatsApp para Android, disponível na Google Play Store. A principal conquista desta funcionalidade deve-se a de, tal como nas transcrições de mensagens de voz, toda a análise ser realizada localmente no smartphone. Como é processada inteiramente dentro do dispositivo, a funcionalidade é totalmente compatível com a encriptação.

O WhatsApp não envia o conteúdo das conversas para análise, garantindo que ninguém as pode ler. Além disso, opera discretamente em segundo plano.. A funcionalidade "Alerta de Fraude" foi concebida para ser discreta, porém altamente eficaz. Quando o sistema deteta que um remetente desconhecido está a enviar uma mensagem com intenções suspeitas, apresenta um aviso direto na interface da conversação com a mensagem: "Isto pode ser uma fraude".

Avalia mensagens fraudulentas sem ler conversas

Logo abaixo deste aviso, a aplicação oferece duas opções claras para o utilizador assumir o controlo total da situação: bloquear e denunciar o contacto ou marcar a conversa como segura tocando em "confiar". A Meta evitou decisões automatizadas ou bloqueios unilaterais, deixando a decisão final nas mãos dos utilizadores para poderem gerir as suas interações de forma segura.

Para maior clareza, o WhatsApp está a desenvolver uma secção de transparência diretamente no telefone. Nas definições da aplicação, os utilizadores poderão gerar relatórios locais que registam como e quando o alerta foi acionado. Se o dispositivo estiver livre de ameaças durante algum tempo, o registo indicará que não foi detetada qualquer ameaça. Caso contrário, detalhará os momentos exatos da atividade suspeita.

De salientar que estes relatórios nunca são partilhados com a empresa. Por fim, é importante destacar que o "Alerta de Fraude" será uma funcionalidade opcional e estará desativada. Os utilizadores que desejarem esta proteção extra terão de aceder ao menu de definições para ativá-la manualmente. A ferramenta encontra-se em fase de desenvolvimento e nem a comunidade beta em geral a pode utilizar neste momento.