Qualcomm e Samsung vão surprender: chips de 2 nm ultrapotentes para 2027

O fabricante de chips Qualcomm e o gigante sul-coreano Samsung Electronics querem criar um chipset sem precedentes para oferecer mais potência e eficiência. Mas partem 2 anos atrás do seu principal concorrente!

A Qualcomm prepara-se para dar um sucessor ao Snapdragon 8 Elite Gen 5 e irá lançá-lo em conjunto com a Samsung Electronics, com um objetivo tão claro quanto quase impossível: reduzir o processo de fabrico para 2 nanómetros (nm). Conseguirá?

Meios de comunicação coreanos indicaram recentemente que Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, visitou as instalações da Samsung Electronics na Coreia do Sul, um movimento que aponta para negociações entre ambas as empresas.

Amon, que também se terá reunido com responsáveis da SK Hynix, terá visitado o país asiático para fechar um acordo com estas empresas para cooperar no referido processo de fabrico, que representaria um grande avanço para todas em termos de potência e desempenho.

Qualcomm regressa à Samsung após anos com a TSMC

A Qualcomm tem trabalhado durante anos em exclusivo com a TSMC, fornecedor em quem confiou em 2022, uma vez que a empresa sul-coreana desenvolvia componentes com vários problemas de desempenho, além de aquecerem excessivamente.

Tal como refere o Hankyung, a Qualcomm avançou há apenas alguns meses, no âmbito da CES 2026, que tinha iniciado conversações com a Samsung para fabricar semicondutores recorrendo ao processo de 2 nm e que a parte dedicada ao desenvolvimento do design já estaria concluída.

Parece, assim, que a Qualcomm decidiu voltar a confiar na empresa sul-coreana, uma vez que a Samsung Foundry terá resolvido os problemas crónicos de desempenho e sobreaquecimento anteriormente identificados, segundo analistas.

Desta forma, o fabricante de chips terá fechado com a Samsung uma parceria para fabricar chips no seu processo SF2 de 2 nanómetros para 2027, entre os quais estará incluído o Snapdragon 8 Elite Gen 2, o processador mais potente do mercado.

Importa recordar que este avanço coincide com outros relatórios recentes que indicam que o nó de 2 nm GAA do fabricante do S26 Ultra se situa atualmente em cerca de 60% de rendimento de fabrico, ficando abaixo dos 70% que a Qualcomm considera necessários para produção em massa.

Este será o principal motivo pelo qual o gigante sul-coreano terá decidido estreitar novamente relações com aquele que foi o seu fornecedor inicial de semicondutores, conforme indicam fontes da Wctech.

Amon aproveita visita à Coreia para reunir com outras marcas

Por outro lado, Amon reuniu-se com executivos da SK Hynix para discutir medidas que garantam o fornecimento de memórias destinadas a impulsionar funcionalidades de inteligência artificial, nomeadamente LPDDR e HBM.

Estas não foram, contudo, as únicas reuniões mantidas pelo CEO da Qualcomm com outras empresas sul-coreanas, uma vez que se sabe que Amon também se encontrou com Ryu Jae-cheol, CEO da LG Electronics, e outros executivos para discutir a integração de inteligência artificial em eletrodomésticos.