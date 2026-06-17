Android 17: Google expande controlos parentais a todos os smartphones

A Google confirmou que vai alargar as ferramentas de bem-estar digital a todo o ecossistema de smartphones e tablets. Os controlos parentais, um exclusivo para a linha de equipamentos Pixel, passam agora a estar disponíveis de forma universal em qualquer smartphone com o Android 17.

Esta decisão da tecnológica de Mountain View surge numa altura estratégica, mesmo a tempo do verão, com o objetivo de simplificar a gestão do tempo de ecrã dos mais novos e ajudar os pais a encontrar um equilíbrio saudável entre as atividades online e offline durante o período de férias.

Gestão centralizada e segurança no Android 17

A grande vantagem desta atualização reside na integração direta das funcionalidades no menu de definições do sistema operativo. Até aqui, os utilizadores viam-se frequentemente obrigados a navegar por menus dispersos ou a recorrer a aplicações de terceiros para monitorizar a atividade dos filhos.

Com o Android 17, as definições do equipamento passam a concentrar, num único local prático, os controlos integrados do hardware e a plataforma Google Family Link. Para garantir a eficácia das restrições e impedir que as crianças contornem o sistema, todo o painel é salvaguardado por um código PIN de configuração rápida.

Em termos práticos, os pais passam a ter ferramentas robustas para definir o tempo máximo de utilização diária do dispositivo. O sistema permite ainda criar horários de inatividade, que bloqueiam o equipamento de forma automática durante a noite para assegurar um sono tranquilo.

No campo dos conteúdos, é possível aplicar filtros na Google Play Store com base na classificação indicativa de idade e controlar a utilização de aplicações, limitando o tempo gasto ou bloqueando os títulos em excesso.

A ponte necessária para o Family Link

Para além das restrições aplicadas diretamente no dispositivo da criança, esta nova secção do Android 17 serve como um facilitador para uma supervisão remota e mais abrangente.

Segundo a marca, os Controlos Parentais do Android também oferecem um acesso direto para configurar facilmente o Google Family Link na aplicação Family Link no telemóvel dos pais. Isso simplifica significativamente o processo de emparelhamento entre os equipamentos da família.

Ao ativar a plataforma dedicada, os tutores ganham acesso a recursos avançados em tempo real, como o "Horário escolar", o sistema de aprovações prévias para compras na loja oficial e alertas de localização geográfica.

Com esta abordagem nativa, a Google elimina barreiras técnicas e responde diretamente a uma das principais exigências das famílias modernas na gestão da segurança digital.

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