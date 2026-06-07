A Google prepara-se para revolucionar os backups do Android

O Android está a preparar um controlo baseado em categorias para os backups na nuvem. Muda assim a oferta que tem no Android e permite aos utilizadores separar tudo por categorias. Vamos poder escolher entre os registos de chamadas, mensagens, definições. Cada item passará a ser opcional. Esta é uma melhoria importante da Google para o Android.

Gogole prepara-se para mudar os backups

A Google continua a melhorar a gestão de backups do Android. Após trabalhar no controlo baseado em aplicações, anunciado para 2025, a empresa de Mountain View está agora a preparar uma abordagem baseada em categorias. A funcionalidade foi descoberta na versão beta 26.22.30 do Google Play Services.

Com esta funcionalidade, os utilizadores poderão em breve ativar ou desativar cada categoria de dados de cópia de segurança individualmente: registos de chamadas, mensagens, definições do dispositivo, aplicações e dados de aplicações. Atualmente, tudo é copiado de uma só vez ou nada, sem meio-termo.

Um detalhe importante deve ser destacado. Desativar uma categoria não elimina apenas esses dados de cópias de segurança futuras. Também elimina quaisquer dados já copiados para a nuvem para essa categoria. A confirmação será solicitada antes de qualquer eliminação.

Poder escolher categorias no Android

O benefício para o utilizador é duplo. Primeiro, a poupança de espaço: o backup do Android está incluído gratuitamente no Google One até 15 GB, uma quota que é rapidamente atingida num smartphone moderno. Em segundo lugar, a privacidade: alguns utilizadores simplesmente não querem que as suas mensagens ou registos de chamadas passem por servidores remotos, sem quererem necessariamente desativar todos os seus backups.

Esta nova funcionalidade faz parte de uma evolução gradual do Google nesta questão. O controlo aplicação a aplicação, previsto para 2025, ainda não foi lançado para o público em geral, e esta abordagem baseada em categorias pode complementá-lo ou precedê-lo na sua implementação. As duas características atendem a necessidades ligeiramente diferentes: uma para ajustes finos por aplicação, a outra para escolhas mais amplas e rápidas.

A funcionalidade ainda não está disponível para o público em geral e a Google não anunciou um calendário de lançamento. Assim, resta apenas aguardar para que se possa conhecer melhor usar.