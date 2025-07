Google Maps tira funcionalidade essencial para a navegação

O Google Maps é das aplicação mais usadas quando o tema é navegação. Tal como acontece com qualquer aplicação moderna, as mudanças são inevitáveis, mas nem todas são positivas. Isso ficou claro em abril, após a remoção do Assistente de Modo de Direção da experiência de navegação. Agora, o Google Maps perdeu mais uma funcionalidade essencial para a navegação.

Ao perder o Assistente de Modo de Direção da experiência de navegação, foi também removido o suporte do Modo de Direção para aplicações de música. Esta funcionalidade substituída por um botão de ação flutuante (FAB) ativado pela opção "Mostrar controlos de reprodução de multimédia" nas Definições. Agora, parece que a equipa do Google Maps também está a reconsiderar esta funcionalidade.

Uma informação recente esclarece e deixa clara a remoção desta opção em Definições > Navegação no Google Maps para Android. Uma rápida consulta a vários smartphones, que ainda correm a versão 25.29 beta do Google Maps confirmou a remoção da opção.

A opção de comutação foi também removida da versão estável do Maps para Android (versão 25.28), conforme foi também confirmado. Além disso, a opção "Standard Media App", que permite aos utilizadores escolher entre o YouTube Music ou o Spotify como aplicação de música predefinida, também desapareceu das definições de navegação.

A alternância continua disponível e funcional na versão iOS do Google Maps, pelo menos por enquanto. Assim, fica difícil determinar esta mudança faz parte de um bug na versão Android do Maps ou de uma remoção planeada pela Google. Como não existe alternativa aos controlos de reprodução de multimédia durante a navegação, espera-se que seja a primeira opção e que seja resolvida em breve.

Por enquanto, isto significa que os utilizadores do Google Maps no Android terão de se limitar aos controlos padrão da aplicação para música. Isto não é ideal para quem depende da navegação nos smartphones. Também se pode usar o Google Maps num iPhone para recuperar os controlos de multimédia, embora no iOS não seja compatível com o YouTube Music, sendo apenas compatível com o Apple Music e o Spotify.

É esperado que em breve surjam mais notícias da Google sobre esta situação. Há que ter em conta a potencial indignação que pode causar entre os utilizadores frequentes do Maps. A Google abandonou o Modo de Condução do Assistente como parte dos seus esforços para substituir o Assistente pelo Gemini no Android. No entanto, não é claro como será o Modo de Condução baseado na IA quando for lançado para os utilizadores.