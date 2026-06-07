BYD quer ser líder nos robôs humanoides com a mesma receita que usou nos carros elétricos

A BYD confirmou oficialmente que está a desenvolver robôs humanoides, revelando que a tecnologia automóvel e a robótica partilham muito mais do que parece.

Numa declaração feita pela vice-presidente executiva da BYD, Li Ke, a marca anunciou a sua entrada oficial na indústria dos robôs humanoides.

A executiva sublinhou que os fatores competitivos decisivos neste setor serão a capacidade de fabrico, o software e o hardware.

Conforme citado pela CarNewsChina, a BYD acredita que a sua experiência em Inteligência Artificial (IA) automóvel é diretamente transferível para a robótica.

Carros e robôs são mais parecidos do que parece

Segundo Li Ke, as sinergias entre os dois mundos são evidentes. Tanto os veículos inteligentes como os robôs humanoides dependem de perceção, tomada de decisão, controlo de movimento, integração de software e engenharia de hardware.

Na prática, um robô humanoide moderno usa muitos dos mesmos componentes de um carro elétrico: sensores, atuadores elétricos, baterias, plataformas de computação e modelos de IA.

A isso junta-se a experiência da BYD em fabrico em escala, gestão de cadeias de fornecimento e sistemas de segurança crítica, competências que fazem toda a diferença quando se trata de levar um produto ao mercado de forma fiável.

BYD planeia plataforma aberta e vendas pelas concessionárias

Na mesma intervenção, Li Ke admitiu a possibilidade de criar uma plataforma aberta, fabricando os seus próprios robôs, mas também colaborando com empresas externas de robótica, um modelo semelhante ao que a empresa já aplica no setor automóvel.

Se os robôs humanoides se tornarem produtos de consumo doméstico, a BYD poderá distribuí-los através da sua rede de concessionárias, já bem estabelecida a nível global. Por agora, a executiva não avançou datas, especificações técnicas nem volumes de produção.