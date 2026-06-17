Como a Porsche está a melhorar a experiência de condução de todos os modelos Taycan

A Porsche está a melhorar a experiência de condução de todos os modelos Taycan, com o novo sistema E-Shift e o Electric Sport Sound a garantirem uma ligação intensa entre o condutor e o veículo.

O novo sistema E-Shift com mudanças de velocidade virtuais e o Electric Sport Sound garantem uma ligação intensa entre o condutor e o veículo.

Para o Taycan Turbo GT com o Pacote Weissach, está disponível um Kit Manthey que oferece modificações abrangentes e, pela primeira vez, está disponível diretamente de fábrica, mediante pedido.

A nova geração de infotainment, com um conceito de operação moderno, integração de smartphone melhorada e controlo por voz com Inteligência Artificial (IA), completam esta atualização.

Melhorias implementadas pela Porsche

As mudanças de velocidade virtuais com impulsos percetíveis, um Porsche Electric Sport Sound reinterpretado e um conta-rotações virtual garantem uma experiência de condução multissensorial.

Por sua vez, as patilhas no volante desportivo GT podem ser utilizadas para explorar as oito velocidades simuladas.

Ao introduzir inovações abrangentes para a alteração de ano modelo, estamos a reforçar o Taycan em todas as áreas relevantes: os modelos mais recentes oferecem uma experiência de condução mais emotiva, uma melhor performance em pista e um funcionamento mais intuitivo e personalizável.

Afirma Kevin Giek, Head of the model line.

A Porsche já disponibiliza os kits Manthey para circuito em vários modelos GT. Agora, pela primeira vez, faz o mesmo para um desportivo elétrico.

O novo kit Manthey, com otimizações abrangentes na aerodinâmica, no chassis e no sistema de propulsão, aumenta significativamente a performance do Porsche Taycan Turbo GT com o Pacote Weissach.

O Taycan estabelece também uma nova referência em termos de eficiência: estão agora disponíveis pneus de verão com resistência ao rolamento excepcionalmente baixa para os modelos de tração traseira.

Em combinação com a Bateria Performance Plus, permitem, pela primeira vez, uma autonomia WLTP de até 700 km, tornando o Taycan ainda mais adequado para viagens de longa distância.

O novo ano modelo conta ainda com a introdução da nova geração de sistema de infotainment. A experiência de controlo e visualização do Porsche Digital Interaction recorre a uma linguagem de design moderna e minimalista, a um modelo 3D do veículo na cor real da unidade do cliente, a widgets configuráveis e a um controlo de voz melhorado com o Voice Pilot com suporte IA.

O nível de integração do Apple CarPlay e do Android Auto foi alargado, e o sistema de navegação estabelece novos padrões com o cálculo preciso de percursos online, representações 3D de edifícios e um Charging Planner otimizado.

De destacar a capacidade de realizar atualizações over-the-air (OTA) para o sistema de infotainment e uma zona de suporte para smartphone com um anel magnético e capacidade de carregamento de até 25 watts.

O Taycan ano modelo 2027 já está disponível para encomenda em todos os centros Porsche.