Google lançou o Android 17 e é hora de atualizar para o Pixel Drop de junho

A Google acaba de lançar o Pixel Drop de junho, que atualiza os smartphones Pixel compatíveis para o Android 17 e introduz várias funcionalidades de IA generativa. Inclui agora a geração de vídeo através do Gemini Omni. Além disso, o Wear OS 7 está a ser disponibilizado para os relógios Pixel compatíveis.

Google lançou o Android 17

A tão aguardada atualização do Android 17 para os Google Pixel inclui uma grande variedade de funcionalidades. Mas nem todos estão relacionados com a OA generativa. Existem também novas funcionalidades para criadores de conteúdos, otimizações multitarefa para dispositivos dobráveis ​​e novos alertas automáticos em caso de emergência.

É claro que as ferramentas de IA generativa são as que mais chamam a atenção, e com razão. Com o Pixel Drop de junho, a Google está a dar aos seus modelos compatíveis acesso ao Gemini Omni para a criação de vídeos. Esta IA foi apresentada em maio no evento I/O 2016 e permite aos utilizadores gerar vídeos realistas a partir de uma única instrução.

Segundo os é revelado, os utilizadores do Pixel podem criar vídeos de raiz com o Gemini Omni, a partir de um texto, imagens e/ou vídeos como ponto de partida. Têm ainda a opção de modificar um vídeo existente no Google Fotos, entre outras possibilidades. Mas não é tudo. A atualização do Google Pixel para o Android 17 permite aos utilizadores utilizar a aplicação Gemini para criar música com inteligência artificial.

Hora de receber as novidades nos Pixel

Isto não se limita a faixas instrumentais. Suporta também o uso de letras, com a possibilidade de as editar ou alterar as vozes e o estilo. A mais recente novidade em IA generativa incluída pela Google no Android 17 Pixel Drop é a opção de editar imagens através da funcionalidade " Pergunte às Fotos ". Como o nome sugere, esta função permite retocar as fotos usando linguagem natural. Basta dizer ao seu telefone o que pretende alterar e está feito. A funcionalidade está a ser lançada hoje em Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido.

Outra novidade lançada pela Google com o novo Pixel Drop é a expansão da tradução de chamadas telefónicas em tempo real. Esta funcionalidade, conhecida como Tradução por Voz, já está disponível em versão prévia no Pixel 10a. De salientar que esta ferramenta permite atualmente a tradução entre inglês e espanhol, alemão, hindi, francês, português e italiano.

Além do foco na IA generativa, o Android 17 Pixel Drop traz estas novas funcionalidades para os telemóveis da Google:

Registo de reações em vídeo em tempo real . Esta ferramenta para criadores de conteúdos permite gravar reações com a câmara frontal utilizando a opção de gravação de ecrã. Assim, não precisa de tirar capturas de ecrã separadas e depois juntá-las.

. Esta ferramenta para criadores de conteúdos permite gravar reações com a câmara frontal utilizando a opção de gravação de ecrã. Assim, não precisa de tirar capturas de ecrã separadas e depois juntá-las. Alertas de emergência automáticos para contactos . Com o Android 17 Pixel Drop, a Google adiciona uma nova funcionalidade que envia alertas automáticos tanto para os serviços de emergência como para os seus contactos de emergência quando o telefone deteta que caiu, sofreu um acidente ou não consegue detetar o pulso.

. Com o Android 17 Pixel Drop, a Google adiciona uma nova funcionalidade que envia alertas automáticos tanto para os serviços de emergência como para os seus contactos de emergência quando o telefone deteta que caiu, sofreu um acidente ou não consegue detetar o pulso. Bolhas multitarefa. Outra novidade notável da Google no mais recente Pixel Drop são as bolhas multitarefa. Isto permite transformar qualquer aplicação numa janela flutuante que permanece sempre visível sobre as outras. O recurso é ativado pressionando e segurando o ícone da aplicação. Em telemóveis dobráveis, como o Pixel 10 Pro Fold, pode fixar as bolhas numa barra dedicada para um acesso mais rápido.

As restantes marcas Android vão também agora aproveitar todas as novidades e criar as suas versões personalizadas do Android 17. A sua distribuição segue depois para os dispositivos suportados.