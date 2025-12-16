Waze testa a opção que levará utilizadores a deixar o Google Maps

O Waze prepara uma novidade que o Google Maps já tem há algum tempo. Falamos da muito esperada exibição de semáforos ao longo do percurso. Esta funcionalidade, poderá ser a razão para que muitos tomem a decisão de usar o Waze e não o Google Maps.

Quem usa o Waze, espera a exibição de semáforos ao longo do percurso. No entanto, esta funcionalidade ainda não está disponível. Isto é um surpreendente, considerando a dimensão da comunidade de editores de mapas do Waze e o facto de a empresa pertencer à Google, cuja própria aplicação de navegação, o Google Maps, oferece esta funcionalidade desde 2022.

Agora, o Waze está a testar a exibição de semáforos nos seus mapas de navegação. De notar, que o recurso é testado apenas em Israel. A app de navegação exibe atualmente apenas três semáforos durante a navegação para garantir que a rota não fica demasiado poluída visualmente. Espera-se que este limite mude quando os testes avançarem para a próxima fase ou quando a funcionalidade for lançada.

Como a funcionalidade ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, não há confirmação sobre quando estará disponível ao público. No entanto, é muito provável que não seja uma daquelas características que nunca chegam ao público após os testes. Isto porque o Waze confirmou em maio deste ano que o suporte de semáforos está entre as muitas características que planeiam introduzir em breve.

O Waze é uma das primeiras aplicações que muitos instalam no smartphone porque oferece muitas funcionalidades interessantes que tornam a navegação entre locais mais fácil e segura. A notificação de lombas alerta para lombas à frente, permitindo ajustar a velocidade do veículo. Os alertas de limite de velocidade também avisam quando o limite da via muda, para que não se acabe por ser multado sem saber.

A futura capacidade de exibir semáforos ao longo da rota irá simplesmente expandir o conjunto de características que o Waze oferece. Dará mais um motivo para o considerar em vez de outras aplicações de navegação, como o Google Maps ou o Apple Maps. Os condutores devem sempre prestar atenção aos sinais de trânsito, mas por vezes a sinalização pode estar ausente ou ser difícil de ver.

Nestas situações, aplicações de navegação como o Waze podem ser especialmente úteis, fornecendo o máximo de informação possível sobre as condições da via, incluindo os próximos semáforos. Isso pode ser um passo para o Waze exibir passadeiras, tal como o Google Maps. Alertaria os condutores de que, ao avistarem um sinal de passadeira, podem estar um peão a atravessar e ajustar a velocidade do veículo em conformidade.