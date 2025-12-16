PplWare Mobile

ACAP sugere regime de suspensão do pagamento do IUC

Motores/Energia

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    16 de Dezembro de 2025 às 12:45

    Só ao fim é que se percebe que a ACAB pede a suspensão do pagamento do IUC – pelos stands, referente aos carros usados em stock – “permitindo que o IUC só fosse pago quando os veículos fossem efetivamente vendidos”.
    Efetivamente, em termos de tesouraria, uma coisa é o stand pagar o IUC de cada carro no mês de matrícula (atualmente), ou pagar de todos em abril, ou abril e outubro, ou abril julho/outubro (a partir de 2028, desconhecendo-se qual é o regime transitório de 2027). Mas contraria o regime atual – todos os veículos usados não abatidos pagam IUC, circulem ou não.

  2. Tiago C says:
    16 de Dezembro de 2025 às 12:56

    IUC, suposta imposto ÚNICO de circulação. De único, tem pouco.

    Vejamos, pagamos:
    – O próprio IUC anual
    – ISV – Imposto Sobre Veículos pela matricula
    – IVA na compra do carro
    – IVA sobre combustíveis
    – ISP – Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos
    – Portagens/SCUTs, mais IVA
    – IPO – Inspeção Periódica Obrigatória, mais IVA
    – Seguro anual, com Imposto do selo, mais IVA
    – Estacionamento (Principalmente estacionamento de rua)

    Belo imposto único

    • José Maria Oliveira Simões says:
      16 de Dezembro de 2025 às 13:33

      Venha o guito carago … Paga e não refila, OK. Os portugueses tem bolsos muito fundos e estão cheios dele. Qualquer dia, vamos andar a pé. Faz bem à saúde 😉 Mas o calçado … que se lixe, vamos descalços !!! 😉

    • Jorge says:
      16 de Dezembro de 2025 às 14:07

      Existem + de 753.000 funcionários “públicos”

      O Estado não produz, não gera riqu€za, o Estado gasta (para umas coisas gasta “bem”, para a maioria das coisas gasta “mal”)

      O dinheiro tem de vir dos tansos do privado.

  3. Mendes says:
    16 de Dezembro de 2025 às 12:56

    Pagar IUC com as estradas perigosas onde se circula? Sem marcação horizontal (excepto por alguns meses quando existem eleições autárquicas…e com tinta manhosa que logo desaparece), sem refletores na via (pequenos quadrados que indicam as curvas e qual o àngulo das mesmas) que auxiliam durante a noite e em situação de chuva?
    Em verdade, a falta de sinalização de qualidade (ide circular em Espanha/França/Alemanha e comparem!!) é um fator de risco….nem o IUC, de todo, se devia pagar pois não é usado para a prevenção rodoviária!

