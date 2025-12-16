ACAP sugere regime de suspensão do pagamento do IUC
Após o Governo português anunciar uma alteração ao pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para 2027, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) sugeriu um regime de suspensão, tendo em conta os potenciais impactos negativos.
Conforme informámos, a partir de 1 de janeiro de 2027, o pagamento do IUC deverá ser realizado no mês de abril, tendo sido anunciada uma norma transitória para evitar que os contribuintes tenham de pagar o imposto de 2026 e 2027 num curto espaço de tempo.
Embora o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assegure que as alterações "simplificam a forma como os portugueses pagam este imposto", a ACAP alertou para possíveis impactos negativos, especialmente para as empresas que possuem múltiplos veículos.
Regime de suspensão do pagamento do IUC aliviaria impacto financeiro
Em declarações à Razão Automóvel, Helder Barata Pedro, secretário-geral da ACAP, avisou que "esta alteração vai criar um grave problema de tesouraria para as empresas, mesmo considerando a possibilidade de pagamento a prestações". Além disso, "o mesmo problema atinge as gestoras de frotas".
Conforme explorámos anteriormente, tendo em conta o valor a pagar de IUC, haverá a possibilidade de o pagamento ser realizado em prestações:
- Para valores de IUC até 100 €, o pagamento será feito numa única prestação em abril.
- Para valores entre 100 € e 500 €, o imposto poderá ser pago em duas prestações, uma em abril e outra em outubro.
- Quando o montante ultrapassar 500 €, o pagamento poderá ser fracionado em três prestações (abril, junho e outubro).
Contudo, para a ACAP, esta flexibilização não é suficiente, pelo que, para mitigar o impacto financeiro, a associação sugeriu criar um regime de suspensão do pagamento do IUC para os comerciantes, enquanto os veículos permanecem em stock.
Ao mesmo órgão de comunicação social, Helder Barata Pedro, esclareceu que esta medida permitiria aliviar a pressão sobre os comerciantes, permitindo que o IUC só fosse pago quando os veículos fossem efetivamente vendidos.
Só ao fim é que se percebe que a ACAB pede a suspensão do pagamento do IUC – pelos stands, referente aos carros usados em stock – “permitindo que o IUC só fosse pago quando os veículos fossem efetivamente vendidos”.
Efetivamente, em termos de tesouraria, uma coisa é o stand pagar o IUC de cada carro no mês de matrícula (atualmente), ou pagar de todos em abril, ou abril e outubro, ou abril julho/outubro (a partir de 2028, desconhecendo-se qual é o regime transitório de 2027). Mas contraria o regime atual – todos os veículos usados não abatidos pagam IUC, circulem ou não.
IUC, suposta imposto ÚNICO de circulação. De único, tem pouco.
Vejamos, pagamos:
– O próprio IUC anual
– ISV – Imposto Sobre Veículos pela matricula
– IVA na compra do carro
– IVA sobre combustíveis
– ISP – Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos
– Portagens/SCUTs, mais IVA
– IPO – Inspeção Periódica Obrigatória, mais IVA
– Seguro anual, com Imposto do selo, mais IVA
– Estacionamento (Principalmente estacionamento de rua)
Belo imposto único
Venha o guito carago … Paga e não refila, OK. Os portugueses tem bolsos muito fundos e estão cheios dele. Qualquer dia, vamos andar a pé. Faz bem à saúde 😉 Mas o calçado … que se lixe, vamos descalços !!! 😉
Existem + de 753.000 funcionários “públicos”
O Estado não produz, não gera riqu€za, o Estado gasta (para umas coisas gasta “bem”, para a maioria das coisas gasta “mal”)
O dinheiro tem de vir dos tansos do privado.
Pagar IUC com as estradas perigosas onde se circula? Sem marcação horizontal (excepto por alguns meses quando existem eleições autárquicas…e com tinta manhosa que logo desaparece), sem refletores na via (pequenos quadrados que indicam as curvas e qual o àngulo das mesmas) que auxiliam durante a noite e em situação de chuva?
Em verdade, a falta de sinalização de qualidade (ide circular em Espanha/França/Alemanha e comparem!!) é um fator de risco….nem o IUC, de todo, se devia pagar pois não é usado para a prevenção rodoviária!