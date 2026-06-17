Mercado global de elétricos atinge 1,8 milhões com a Europa a liderar crescimento

É um dado adquirido que os carros elétricos são o futuro e que cada vez mais condutores optam por esta opção. Os dados mais recentes confirmam este cenário e revelam como está a sua chegada, na Europa, EUA e China. O crescimento é óbvio, mas com ritmos diferentes.

O mercado global de veículos elétricos registou um volume de 1,8 milhões de unidades entregues em maio de 2026, de acordo com os dados mais recentes da Benchmark Mineral Intelligence. Este valor eleva o total acumulado nos primeiros cinco meses do ano para os 7,5 milhões de veículos, o que representa uma subida homóloga de 3% face a maio de 2025 e um crescimento de 7% em comparação com o passado mês de abril.

O avanço dos elétricos na Europa

Os dados consolidados mostram cenários marcadamente distintos entre as principais regiões económicas. Enquanto o mercado norte-americano enfrenta uma quebra acentuada, a Europa consolida-se como o motor do crescimento global, registando uma subida de 23% face ao mesmo período do ano passado, com 420 mil unidades comercializadas em maio. No acumulado do ano, o crescimento europeu já ascende aos 26%.

Segundo Charles Lester, gestor de dados da Benchmark Mineral Intelligence, a região destaca-se pela resiliência face a outras geografias. "A Europa continua a ser o destaque, com uma subida de 26% no acumulado do ano, apoiada por incentivos políticos e por uma presença crescente de fabricantes originais chineses."

O analista aponta ainda o fator dos combustíveis tradicionais como um vetor de mudança, sublinhando que "os preços dos combustíveis permanecem elevados e, com a evolução da situação no Médio Oriente, a perspetiva para os preços da gasolina será um aspeto a acompanhar nos próximos meses".

A estratégia da China e o recuo nos EUA

Apesar das taxas alfandegárias aplicadas pela União Europeia, as fabricantes chinesas continuam a ganhar terreno no Velho Continente, representando já 32% dos elétricos vendidos no Reino Unido e 14% na Alemanha. Marcas como a BYD e o grupo Stellantis, através da Leapmotor, preparam-se para iniciar a produção local em solo europeu já no segundo semestre deste ano.

Em sentido inverso, a China apresenta uma quebra de 15% no seu mercado doméstico em 2026, compensada por um recorde de exportações que atingiu as 450 mil unidades em maio. No entanto, o cenário mais crítico regista-se na América do Norte, onde as vendas recuaram 26% em termos homólogos, pressionadas pela redução de incentivos governamentais e pela revisão de planos estratégicos por parte das construtoras locais.