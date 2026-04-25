WhatsApp testa uma novidade para as notificações no Android

O WhatsApp iniciou o desenvolvimento de uma funcionalidade de notificações em formato de bolha. Quer com isso melhorar a experiência multitarefa para os utilizadores Android.

WhatsApp testa uma novidade interessante

Esta nova funcionalidade permite que as mensagens recebidas sejam apresentadas como ícones flutuantes no ecrã, possibilitando aos utilizadores gerir os chats sem sair das aplicações que estão a utilizar.

Atualmente em desenvolvimento e ainda não disponível para testadores beta, esta nova funcionalidade pretende estabelecer uma integração profunda com a área de notificações do Android. Com esta medida, o WhatsApp planeia tornar o fluxo de mensagens mais rápido e acessível.

Por exemplo, ao ver um vídeo ou jogar um jogo, as mensagens recebidas são apresentadas como um pequeno ícone que aparece na parte superior do ecrã. Clicar neste ícone abre o conteúdo do chat numa janela compacta, permitindo respostas rápidas.

Notificações no Android vão mudar muito

Os utilizadores podem desativar esta nova funcionalidade a qualquer momento através das definições do sistema, quando já não precisarem dele. As bolhas de notificação, embora introduzidas no Android 10, apresentam o desempenho mais estável no Android 11 e nas atualizações posteriores. O WhatsApp parece ter otimizado esta funcionalidade especificamente para as versões mais recentes do Android.

Isto permite que a aplicação funcione de forma mais integrada com o sistema e utilize os recursos do dispositivo de forma mais eficiente. As bolhas não são a única inovação que melhora a experiência de mensagens. O WhatsApp está também a redesenhar a barra superior de aplicações, com o objetivo de posicionar o seu logótipo oficial no lugar do nome da aplicação.

Esta alteração de design é considerada um passo crucial para permitir que a plataforma integre melhor as futuras atualizações de estado. As bolhas de notificação, atualmente em desenvolvimento, começarão a ser testadas para utilizadores beta em breve. O WhatsApp procura melhorar a estabilidade do sistema e proporcionar a experiência mais fluída possível com base no feedback dos utilizadores.