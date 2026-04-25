Microsoft muda as regras e o Word, Excel e PowerPoint são controlados por IA

A Microsoft acaba de mudar completamente a forma como trabalhamos com aplicações clássicas como o Word, Excel e PowerPoint. A sua intenção é afastar os utilizadores da interface e da utilização das funções integradas como sempre fizemos. Quer agora que a IA faça isso por todos.

Microsoft quer mudar a forma como trabalhamos

Concebido para lidar com tarefas complexas com uma supervisão mínima, o objectivo da Microsoft é levar-nos ao chamado "clima de trabalho", um conceito semelhante ao "clima de programação" que se popularizou na área do desenvolvimento, que consiste em deixar a inteligência artificial fazer o trabalho pesado por nós.

Desta forma, a partir de agora, o novo Modo Agente do Copilot será a "experiência padrão", como explicou Sumit Chauhan, presidente da divisão Office da Microsoft. Ao abrir qualquer uma das três aplicações principais do Office, a inteligência artificial do Copilot será iniciada em vez do programa original.

Antecipando críticas por mudar o fluxo de trabalho de milhões de pessoas, Chauhan reconheceu falhas anteriores na adoção da IA ​​para explicar que, desta vez, a Microsoft finalmente acertou em cheio. O executivo admitiu que, quando o Copilot foi inicialmente lançado nas aplicações do Office, os modelos não eram suficientemente robustos para que a IA controlasse diretamente as aplicações.

Word, Excel e PowerPoint são controlados por IA

Por esta razão, quando um utilizador pedia ajuda ao Copilot, a IA apenas conseguia responder a perguntas e pouco mais. No entanto, ao longo do último ano, os modelos evoluíram significativamente, principalmente com a chegada dos agentes, especializados em tarefas específicas.

Graças a isto, podemos agora simplesmente explicar à IA o que queremos fazer com um documento, folha de cálculo ou apresentação, e o Copilot será capaz de o fazer sozinho, sem intervenção. Pode analisar uma folha de Excel e aplicar as alterações necessárias aos dados, bem como criar gráficos e tirar conclusões com base nos dados. No PowerPoint, é possível modificar apresentações com informação atualizada e alterar o modelo.

No Word, pode criar documentos de raiz, reestruturar o conteúdo e modificá-lo com base noutros conteúdos, como e-mails. Pode acompanhar o que o Copilot está a fazer em tempo real numa janela lateral que exibe todas as etapas. A Microsoft garante que mantém o controlo total, visualizando apenas o que pretende.

O Modo Agente pode ser desativado nas opções, caso em que o Copilot voltará a funcionar como um chatbot padrão. No entanto, esta será a nova experiência padrão para todos os utilizadores do Microsoft 365 Copilot e do Microsoft 365 Premium.