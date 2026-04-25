Adeus ao PIN? Nova geração de cartões têm impressão digital (sem bateria)

Durante décadas, o PIN foi a principal camada de segurança dos cartões. Mas esse modelo começa a mostrar limitações, especialmente num cenário em que as fraudes e ataques de engenharia social estão a aumentar. E se fosse possível autenticar com impressão digital?

A solução passa por biometria diretamente no cartão. Em vez de digitar um código, o utilizador apenas precisa de colocar o dedo num sensor embutido no próprio cartão para validar a transação.

Esta tecnologia já está a ser desenvolvida por grandes bancos europeus, como BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale, com testes em curso sobretudo em França.

Como funciona o cartão sem PIN e (sem bateria!)

Pode parecer estranho, mas estes cartões não precisam de bateria.

Tal como acontece com o contactless, a energia necessária para o sensor biométrico é fornecida pelo próprio terminal de pagamento, através de um campo eletromagnético. Ou seja, tudo acontece no momento em que se aproxima o cartão.

Para já, a tecnologia ainda está em fase de testes e implementação limitada. No entanto, o movimento a nível europeu indica que poderá tornar-se um novo padrão nos próximos anos.