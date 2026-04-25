Adeus ao PIN? Nova geração de cartões têm impressão digital (sem bateria)
Durante décadas, o PIN foi a principal camada de segurança dos cartões. Mas esse modelo começa a mostrar limitações, especialmente num cenário em que as fraudes e ataques de engenharia social estão a aumentar. E se fosse possível autenticar com impressão digital?
A solução passa por biometria diretamente no cartão. Em vez de digitar um código, o utilizador apenas precisa de colocar o dedo num sensor embutido no próprio cartão para validar a transação.
Esta tecnologia já está a ser desenvolvida por grandes bancos europeus, como BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale, com testes em curso sobretudo em França.
Como funciona o cartão sem PIN e (sem bateria!)
Pode parecer estranho, mas estes cartões não precisam de bateria.
Tal como acontece com o contactless, a energia necessária para o sensor biométrico é fornecida pelo próprio terminal de pagamento, através de um campo eletromagnético. Ou seja, tudo acontece no momento em que se aproxima o cartão.
Para já, a tecnologia ainda está em fase de testes e implementação limitada. No entanto, o movimento a nível europeu indica que poderá tornar-se um novo padrão nos próximos anos.
Na america ainda usam assinatura, como no tempo dos pais fundadores. Se funciona, para que mudar? É como a constituição
A mentalidade da américa não foi criada na altura da criação da constituição mas sim quando os puritanos viajaram para a américa e nunca mais conseguiram endireitar aquele país, já vem torto desde a nascença, a mentalidade da américa é a da caça as bruxas de Salem o resto é fantasia.
Não sei se irá funcionar como devido, para além de implementar bem a tecnologia, os terminais tem de ser compativel com isso.
P.S. a imagem doccartão no terminal está mal feita, ochip está para fora loool
Ideal é se conseguissem também exibir o valor que estava a ser efectivamente autorizado. Nem que fosse o valor na moeda local.
Boa porcaria.
Antes, com o Pin, ainda teria de ter a vitima mentalmente saudavel para o obrigar a dar o Pin.
Agora, podem dar-lhe uma pancada na cabeça ou mesmo cortar o dedo que funciona.