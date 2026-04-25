PplWare Mobile

Adeus ao PIN? Nova geração de cartões têm impressão digital (sem bateria)

· Notícias 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Sam, the Uncle says:
    25 de Abril de 2026 às 17:24

    Na america ainda usam assinatura, como no tempo dos pais fundadores. Se funciona, para que mudar? É como a constituição

    Responder
    • Gringo Bandido says:
      25 de Abril de 2026 às 17:42

      A mentalidade da américa não foi criada na altura da criação da constituição mas sim quando os puritanos viajaram para a américa e nunca mais conseguiram endireitar aquele país, já vem torto desde a nascença, a mentalidade da américa é a da caça as bruxas de Salem o resto é fantasia.

      Responder
  2. Luis Henrique Silva says:
    25 de Abril de 2026 às 17:34

    Não sei se irá funcionar como devido, para além de implementar bem a tecnologia, os terminais tem de ser compativel com isso.

    P.S. a imagem doccartão no terminal está mal feita, ochip está para fora loool

    Responder
  3. Joao Ptt says:
    25 de Abril de 2026 às 17:37

    Ideal é se conseguissem também exibir o valor que estava a ser efectivamente autorizado. Nem que fosse o valor na moeda local.

    Responder
  4. Eu says:
    25 de Abril de 2026 às 18:00

    Boa porcaria.
    Antes, com o Pin, ainda teria de ter a vitima mentalmente saudavel para o obrigar a dar o Pin.
    Agora, podem dar-lhe uma pancada na cabeça ou mesmo cortar o dedo que funciona.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube