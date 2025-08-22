Honor Magic V5 bate recorde de peso e entra para o Guinness

Os smartphones dobráveis da Honor sempre tiveram uma qualidade elevada e que a marca sempre testou em condições extremas. O princípio é que se resistem a isso, resistem a quase tudo. A marca está a preparar a chegada do Honor Magic V5 e por isso mostrou a sua resistência. O resultado foi um recorde de peso e a entrada para o Guinness.

A Honor não hesita em mostrar a resistência do seu dobrável Magic V5. A empresa já demonstrou a capacidade do telefone para suportar chuva forte, temperaturas extremas e até mesmo bolas de aço disparadas contra ele. Agora, o Magic V5 deu um passo mais além, garantindo um novo recorde mundial do Guinness para reafirmar a sua durabilidade.

O Honor Magic V5 estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o maior peso levantado por um telefone dobrável suspenso. De acordo com o recorde oficial, o smartphone conseguiu levantar 104 kg. Um frigorífico de 84 kg juntamente com 20 kg de pratos pesados ​​foram amarrados ao centro do Magic V5 utilizando uma tira de tecido para mostrar a resistência da sua 'Super Steel Hinge'.

A dobradiça do telefone também é capaz de suportar até 500.000 dobras. Segundo a empresa, a dobradiça tem uma resistência à tração de 2300 MPa. Estes números contrastam com o que a concorrência oferece e deixa-a a uma distância grande. Esta é uma garantia de que resistirá muito mais tempo.

O Honor Magic V5 está equipado com um SoC Snapdragon 8 Elite e possui um ecrã AMOLED Full HD+ flexível de 7,95 polegadas. Conta com um ecrã exterior AMOLED de 6,43 polegadas, uma bateria de 5.820 mAh (versão global) e uma configuração de câmara traseira tripla com um sensor telefoto periscópio de 64 MP. O dobrável pesa 217 g e tem 8,8 mm de espessura quando dobrado.

Esta proposta da Honor está quase a chegar ao mercado global, onde poderá mostrar e confirmar todos estes argumentos que têm sido revelados ao longo do tempo. Certamente que até à data do lançamento a marca irá revelar mais algumas das suas capacidades.

Ainda que seja um número que dificilmente será interessante para os utilizadores, a conquista mostra sem qualquer dúvida a resistência do Honor Magic V5. É um resultado extremo, mas que deixa bem visível o que se poderá esperar deste smartphone dobrável, que segue o que a marca nos habituou no passado.