Honor Magic V5 bate recorde de peso e entra para o Guinness
Os smartphones dobráveis da Honor sempre tiveram uma qualidade elevada e que a marca sempre testou em condições extremas. O princípio é que se resistem a isso, resistem a quase tudo. A marca está a preparar a chegada do Honor Magic V5 e por isso mostrou a sua resistência. O resultado foi um recorde de peso e a entrada para o Guinness.
A Honor não hesita em mostrar a resistência do seu dobrável Magic V5. A empresa já demonstrou a capacidade do telefone para suportar chuva forte, temperaturas extremas e até mesmo bolas de aço disparadas contra ele. Agora, o Magic V5 deu um passo mais além, garantindo um novo recorde mundial do Guinness para reafirmar a sua durabilidade.
O Honor Magic V5 estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o maior peso levantado por um telefone dobrável suspenso. De acordo com o recorde oficial, o smartphone conseguiu levantar 104 kg. Um frigorífico de 84 kg juntamente com 20 kg de pratos pesados foram amarrados ao centro do Magic V5 utilizando uma tira de tecido para mostrar a resistência da sua 'Super Steel Hinge'.
A dobradiça do telefone também é capaz de suportar até 500.000 dobras. Segundo a empresa, a dobradiça tem uma resistência à tração de 2300 MPa. Estes números contrastam com o que a concorrência oferece e deixa-a a uma distância grande. Esta é uma garantia de que resistirá muito mais tempo.
O Honor Magic V5 está equipado com um SoC Snapdragon 8 Elite e possui um ecrã AMOLED Full HD+ flexível de 7,95 polegadas. Conta com um ecrã exterior AMOLED de 6,43 polegadas, uma bateria de 5.820 mAh (versão global) e uma configuração de câmara traseira tripla com um sensor telefoto periscópio de 64 MP. O dobrável pesa 217 g e tem 8,8 mm de espessura quando dobrado.
Esta proposta da Honor está quase a chegar ao mercado global, onde poderá mostrar e confirmar todos estes argumentos que têm sido revelados ao longo do tempo. Certamente que até à data do lançamento a marca irá revelar mais algumas das suas capacidades.
Ainda que seja um número que dificilmente será interessante para os utilizadores, a conquista mostra sem qualquer dúvida a resistência do Honor Magic V5. É um resultado extremo, mas que deixa bem visível o que se poderá esperar deste smartphone dobrável, que segue o que a marca nos habituou no passado.