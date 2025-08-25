Elon Musk e a xAI tornaram o Grok 2.5 open source e acessível para todos

A AI e os diferentes modelos são atualmente um dos maiores negócios no mundo da tecnologia e uma das fontes de rendimento das grandes empresas. Contra este ciclo, Elon Musk e a xAI revelaram agora uma boa notícia. O Grok 2.5 open source e acessível para todos, esperando-se mais novidades para breve.

Muitas das preocupações com a inteligência artificial podem ser ultrapassadas através da transparência. E é em nome da transparência que Elon Musk anunciou o código aberto do seu modelo Grok 2.5. Além disso, a empresa de IA também tornará o modelo Grok 3 de código aberto em cerca de seis meses. Existem regras de utilização, que são limitadas, mas ainda assim abrangentes.

O proprietário da X e da xAI disse simplesmente: "O modelo Grok 2.5 da @xAI, que foi o nosso melhor modelo no ano passado, é agora de código aberto. O Grok 3 será de código aberto daqui a cerca de 6 meses". A partir de agora, o código-fonte está disponível para qualquer pessoa ver, descarregar e utilizar através do Hugging Face. O anúncio foi feito numa publicação breve e discreta na sua própria plataforma social X.

Embora a notícia seja bem-vinda por qualquer pessoa que queira aprofundar o funcionamento interno do Grok 2.5, Musk e a xAI dificilmente lideram o caminho. A Meta já disponibilizou o seu próprio modelo Llama em código aberto. A OpenAI, tal como a Meta, também lançou os seus modelos de IA em código aberto, e não há indícios de que isso não vá continuar.

Parece que Elon Musk trabalha com um ciclo anual. Como o Grok 2.5 foi o modelo da xAI desde 2024, está a ser disponibilizado em open source agora, em 2025. O Grok 3 foi lançado em fevereiro deste ano, e o prazo de seis meses leva-o até fevereiro do próximo ano.

Elon Musk disse antes que o Grok 5 deverá ser lançado no final de 2025, pelo que pode-se provavelmente esperar ver este modelo específico com código aberto no final de 2026 ou no início de 2027. Houve várias controvérsias em torno do Grok, incluindo respostas racistas a perguntas e fugas de dados de utilizadores.

Este é apenas o exemplo mais recente de grandes empresas que compreendem e demonstram publicamente a importância do software de código aberto. É algo em que até empresas como a Microsoft se têm empenhado, e faz muito sentido tornar o código-fonte publicamente disponível e reutilizável. Ajuda a determinar como funciona um projeto, mas também dá a mais pessoas a oportunidade de identificar erros e apresentar ideias de como as coisas podem ser melhoradas.