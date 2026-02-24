CEO da OpenAI complica tudo! “Ser humano gasta mais do que uma IA”

O foco na IA está na sua otimização, mas mesmo assim os consumos de recursos são elevados. Estamos a atingir um ponto complicado e que muitos questionam. A verdade é que a inteligência artificial tem utilizações importantes. Mesmo assim, Sam Altman, o CEO da OepnAI veio agora a público com uma comparação que está a deixar todos perplexos.

CEO da OpenAI complica tudo

A IA está na boca de todos, especialmente quando se trata dos problemas causados ​​por modelos como o ChatGPT. Um deles é o seu consumo excessivo de energia, principalmente água. E embora Sam Altman, CEO da OpenAI, esteja ciente disto, faz tudo o que pode para minimizar o problema. Mas esta mesma postura colocou o executivo no centro da controvérsia.

Altman comparou os piores aspetos da IA ​​​​aos de um ser humano. Num evento da AI Impact Summit na Índia, o CEO da OpenAI respondeu às críticas sobre o consumo excessivo de energia do ChatGPT apelidando-as de “injustas”, pois “treinar um humano também consome muita energia”. “São necessários cerca de 20 anos de vida e toda a comida que se ingere durante esse período para se tornar inteligente”, continuou.

"Ser humano gasta mais do que uma IA"

Inadvertidamente, agravou a situação ao afirmar que também “foi necessária a evolução de 100 mil milhões de pessoas que viveram e aprenderam a não serem devoradas por predadores e a aprender ciência para te produzir”. Sam Altman parece contradizer outras afirmações em que afirmou que a IA não pode substituir um humano. Aqui, porém, gaba-se de que modelos como os da OpenAI são mais eficientes e inteligentes em menos tempo.

De qualquer modo, Altman salientou ainda que a inteligência artificial está de facto a provocar despedimentos e a perda de milhares de empregos. No entanto, realçou que as empresas estão a usar a IA como “desculpa” para despedimentos que já estavam previstos. É claro que também falou sobre o consumo excessivo de água necessário para executar o ChatGPT e outros modelos da OpenAI.

Sam Altman comprar os consumos de energia

Afirma que medir o consumo por pedido é “injusto” e que seria mais preciso analisá-lo no contexto mais amplo de toda a IA e compará-lo ao consumo de água humano. Estas declarações surgem numa altura em que o setor da IA ​​está em risco devido ao consumo excessivo. Prova disso é a atual escassez de componentes, como a memória RAM, provocada pela elevada procura de dispositivos de hardware para dispositivos e produtos de IA.

Satya Nadella, CEO da Microsoft, alertou ainda para os riscos do consumo excessivo de recursos por parte da IA. Afirma que os modelos de IA podem perder rapidamente “a permissão social para utilizar algo como a energia, que é um recurso escasso, para gerar estes tokens, se estes tokens não melhorarem os resultados na saúde, na educação, na eficiência do setor público ou na competitividade do setor privado”.