Atenção: novas regras para acesso à Segurança Social
Se costuma aceder ao portal da Segurança Social através da Segurança Social Direta, fique a saber das mudanças que vão acontecer nos próximos dias.
Segurança Social: autenticação de dois fatores ja nos próximos dias
A principal novidade é a ativação obrigatória da autenticação de dois fatores (2FA) no acesso ao portal da Segurança Social Direta.
Na prática, deixa de ser suficiente introduzir apenas o NISS e a palavra-passe. Sempre que fizer login, será também necessário inserir um código temporário de verificação, enviado para:
- Telemóvel (SMS), ou
- Endereço de e-mail registado.
A implementação foi feita de forma faseada:
- Empresas – obrigatoriedade antecipada
- Particulares – obrigatoriedade alargada posteriormente
De acordo com a Segurança Social, o novo método de autenticação, passa a ser obrigatório a partir de quinta-feira, dia 26 de fevereiro, para empresas, enquanto para particulares a exigência entra em vigor no dia 11 de março. Veja aqui como ativar.
Quem já utiliza a Chave Móvel Digital não sentirá qualquer alteração, uma vez que este mecanismo já assegura a segurança e a proteção dos seus dados.
Outras alterações relevantes em 2026
Embora não estejam diretamente ligadas ao acesso ao portal, há outras mudanças importantes na área social este ano:
- A idade legal da reforma em 2026 está fixada nos 66 anos e 9 meses;
- Há atualizações previstas em algumas prestações sociais e complementos, dependentes do Orçamento do Estado;
- Continua o reforço da digitalização dos serviços e simplificação de processos online.