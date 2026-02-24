Atenção: novas regras para acesso à Segurança Social

Se costuma aceder ao portal da Segurança Social através da Segurança Social Direta, fique a saber das mudanças que vão acontecer nos próximos dias.

Segurança Social: autenticação de dois fatores ja nos próximos dias

A principal novidade é a ativação obrigatória da autenticação de dois fatores (2FA) no acesso ao portal da Segurança Social Direta.

Na prática, deixa de ser suficiente introduzir apenas o NISS e a palavra-passe. Sempre que fizer login, será também necessário inserir um código temporário de verificação, enviado para:

Telemóvel (SMS), ou

Endereço de e-mail registado.

A implementação foi feita de forma faseada:

Empresas – obrigatoriedade antecipada

Particulares – obrigatoriedade alargada posteriormente

De acordo com a Segurança Social, o novo método de autenticação, passa a ser obrigatório a partir de quinta-feira, dia 26 de fevereiro, para empresas, enquanto para particulares a exigência entra em vigor no dia 11 de março. Veja aqui como ativar.

Quem já utiliza a Chave Móvel Digital não sentirá qualquer alteração, uma vez que este mecanismo já assegura a segurança e a proteção dos seus dados.

Outras alterações relevantes em 2026

Embora não estejam diretamente ligadas ao acesso ao portal, há outras mudanças importantes na área social este ano: