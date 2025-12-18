Segurança Social: Ativação da Autenticação de Dois Fatores (2FA) no Portal

Com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos seus utilizadores, o acesso ao Portal da Segurança Social com NISS e Palavra-Chave passará a ser efetuado através da Autenticação de Dois Fatores (2FA).

A ativação da 2FA será obrigatória para os acessos não efetuados através de Chave Móvel Digital - um método certificado pelo Estado português que lhe permite aceder a vários portais públicos ou privados e que, por si mesmo, já garante a segurança e proteção dos seus dados.

Esta medida alinha o Portal da Segurança Social com as melhores práticas internacionais de cibersegurança e visa garantir uma proteção robusta contra acessos não autorizados.

O que é a Autenticação de Dois Fatores (2FA)?

A 2FA é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso. Em vez de depender apenas da sua Palavra-Chave (o primeiro fator), será exigido um segundo fator, que é um código temporário enviado para um dos seus contactos validados: telemóvel ou e-mail.

Ative já e valide os seus contactos

Para que a transição seja suave e para evitar a interrupção do seu acesso ao Portal quando a obrigatoriedade entrar em vigor, a Segurança Social incentiva todos os utilizadores a ativarem já a 2FA.

A ativação prévia permite que valide e confirme os seus contactos de segurança (e-mail e telemóvel) atempadamente, garantindo que estão corretos e atualizados.

O processo é simples e rápido:

1. Aceda ao Portal da Segurança Social e autentique-se com o seu NISS e palavra-chave

2. Siga as instruções que surgirão no ecrã para ativar a 2FA

3. Confirme os seus contactos atuais (e-mail e telemóvel). Se os seus contactos estiverem desatualizados, aproveite para corrigi-los.

Se optar por avançar sem ativar o 2FA, poderá fazê-lo da próxima vez que voltar a iniciar sessão com o seu NISS e palavra-chave no Portal da Segurança Social.

A Segurança Social reitera a importância desta medida para a segurança de todos os cidadãos e apela à colaboração de todos para que a ativação da Autenticação de Dois Fatores seja feita o mais brevemente possível.

O Pplware agradece à Dra. Joana Vallera, Diretora de Departamento de Gestão de Serviços e Relações Externas da Segurança Social pela elaboração do artigo.