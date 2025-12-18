Utilizadores descobrem que emojis de papel da Apple têm mensagens escritas

A Apple é amplamente reconhecida pelo seu cuidado minucioso com os detalhes, mas poucos utilizadores suspeitavam que um simples emoji pudesse esconder um manifesto histórico. Uma descoberta recente nas redes sociais revelou que o emoji de papel dos dispositivos iOS contém uma mensagem inspiradora que remonta às origens da empresa.

Uma descoberta viral no Instagram

A utilização de emojis tornou-se um pilar fundamental da comunicação digital, ao ponto de influenciar a etiqueta social entre as gerações mais jovens. No entanto, o que muitos consideram meros adornos visuais pode esconder significados inesperados, como demonstrou recentemente a criadora de conteúdos Ella Michelle (@el_michelle1).

Ao ampliar a imagem do emoji de papel num dispositivo Apple, Ella revelou que o ícone contém um texto perfeitamente legível endereçado a uma pessoa chamada "Katie". O vídeo, publicado no Instagram, rapidamente ultrapassou os cinco milhões de visualizações em apenas 24 horas, deixando os utilizadores estupefactos com o nível de detalhe aplicado pela gigante tecnológica de Cupertino.

A mensagem é assinada por John Appleseed, um nome recorrente em diversos materiais de demonstração da marca. Além de Ella, o utilizador do Threads @i_m_amit também reparou no mesmo:

O que diz no emoji de papel da Apple?

O conteúdo da nota é, na verdade, uma ode à criatividade e à audácia:

Isto é para os loucos. Os inadaptados. Os rebeldes. Os que causam problemas. As estacas redondas em buracos quadrados.

A mensagem celebra aqueles que veem o mundo de forma distinta e que recusam submeter-se às normas estabelecidas. Segundo o texto, embora estas pessoas possam ser vistas como loucas por alguns, a Apple vê nelas génio, pois são elas que impulsionam a raça humana para a frente.

Investigações publicadas na revista científica Computers in Human Behavior sugerem que os emojis desempenham um papel crucial na interpretação do tom emocional e das intenções nas mensagens digitais. Este estudo ajuda a explicar por que razão uma descoberta tão pequena como uma mensagem oculta num emoji pode gerar reações tão fortes.

Esta mensagem não é fruto do acaso; trata-se de um excerto do icónico manifesto da campanha "Think Different", lançada em 1997. Naquela época, a Apple atravessava um período conturbado após o regresso de Steve Jobs à empresa. A campanha visava recuperar a confiança do público, associando a marca a figuras históricas que mudaram o mundo, como Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Gandhi e Picasso.

A assinatura "John Appleseed" é uma referência a Johnny Appleseed, um pioneiro americano famoso por plantar macieiras em vastos territórios dos Estados Unidos no século XIX. Além disso, vários utilizadores notaram que o mesmo texto aparece noutras áreas do ecossistema Apple, como em fundos de ecrã dinâmicos de computadores Mac.

