PTisp com Alojamento Web Premium desde 0,99€/mês – campanha inédita até 13 de abril

A PTisp, empresa de referência no setor do Alojamento Web e serviços Cloud em Portugal, acaba de lançar uma promoção inédita: Planos de Alojamento Web Premium a partir de 0,99€/mês. Esta oferta exclusiva é válida até ao dia 13 de abril à meia-noite e apresenta descontos até 80%, só aqui!

Se está a pensar lançar um site, blog ou loja online, ou se procura uma alternativa mais económica e robusta para o seu projeto atual, esta pode ser a oportunidade ideal.

Campanha relâmpago: dois planos com descontos exclusivos!

Esta à espera do “timing certo” para arrancar com o seu negócio online? Então esta campanha da PTisp é este o sinal que precisava. Em poucos minutos pode ter o seu alojamento ativo e preparado para receber o seu domínio, e dar vida ao seu projeto online — com a segurança e tranquilidade que a equipa a e infraestrutura da PTisp proporcionam.

O que está incluído nesta super campanha?

Infraestrutura de alta performance da PTisp, com suporte técnico nacional

Possibilidade de efetuar upgrade facilmente conforme o crescimento do projeto

Ideal para negócios, blogs, lojas online ou portfólios pessoais

Planos de Alojamento Premium com todas as funcionalidades essenciais para sites rápidos, seguros e profissionais.

As duas opções com descontos imperdíveis: 1) Alojamento Inicial SSD desde 0,99€/mês (antes: 4,00€) → Este plano oferece uma solução fiável e acessível, ideal para pequenos negócios ou sites pessoais. Por apenas 0,99€/mês, inclui 30GB de espaço em disco SSD, 1 domínio permitido, contas de email e bases de dados MySQL ilimitadas, 1GB de RAM e 2 vCPU, suporte para até 30 processos simultâneos, segurança avançada e suporte Premium. 2) WordPress Inicial desde 1,1€/mês (antes: 6,10€) → Perfeito para quem quer lançar um site em WordPress com desempenho otimizado. Este plano oferece 10GB de espaço NVMe, 1 domínio permitido, contas de email e bases de dados MySQL ilimitadas, 2GB de RAM e 2 vCPU. Conta ainda com tecnologia LiteSpeed, segurança Imunify360 e sistema de backups Jetbackup incluído.



Vantagens dos Alojamentos Web da PTisp

Optar por Alojamento Web da PTisp é optar por um serviço de alta performance, fiável e com um suporte próximo. Com mais de duas décadas de experiência no mercado, a PTisp disponibiliza soluções otimizadas para qualquer tipo de projeto — desde sites institucionais e blogs pessoais até lojas online ou aplicações empresariais.

Entre as principais vantagens, destacam-se:

I nfraestrutura própria : A PTisp dispõe de uma infraestrutura própria com características únicas e elevada disponibilidade, e distribuída por diferentes Datacenters Certificados com localizações entre Portugal e Espanha.

Ligação direta ao GigaPix , o principal ponto de troca de tráfego nacional, que permite uma entrega de conteúdos mais rápida e com menor latência para os utilizadores em Portugal.

Monitorização proativa e permanente 24x7x365 da infraestrutura.

Armazenamento SSD e NVMe de alto desempenho, que proporciona tempos de carregamento mais rápidos e uma experiência de navegação mais fluida.

Recursos técnicos generosos, como RAM e CPU dedicadas, assegurando estabilidade mesmo em picos de tráfego.

Painel de controlo intuitivo (cPanel ou alternativo), que permite uma gestão simples e eficiente de domínios, emails, bases de dados e ficheiros.

Contas de email e bases de dados MySQL ilimitad as, mesmo nos planos de entrada.

Tecnologias avançadas, como LiteSpeed e Imunify360 , que garantem maior desempenho e segurança reforçada.

Sistema de backups automático (Jetbackup nos planos WordPress), para salvaguardar os dados de forma contínua.

Suporte técnico especializado e em português , com atendimento por email e telefone, assegurando acompanhamento próximo e eficaz.

Facilidade de escalabilidade , com possibilidade de migração simples para soluções mais robustas à medida que o projeto cresce

Combinando tecnologia avançada, apoio técnico de confiança e preços altamente competitivos, os alojamentos da PTisp são uma escolha sólida para quem procura qualidade, segurança e desempenho no alojamento web

Oferta limitada até 13 de abril, aproveite já!

Esta é uma oportunidade única para garantir alojamento web Premium a preços sem precedentes. Ambos os planos incluem suporte especializado e tecnologia de alto desempenho, com a fiabilidade da infraestrutura da PTisp.

Campanha Exclusivat