Após ataque dos EUA venezuelanos descarregam VPNs e carteiras digitais

Após o recente ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, registou-se um aumento significativo na procura de aplicações de VPN, serviços de proxy e carteiras digitais por parte dos cidadãos venezuelanos.

Venezuela: aumento de downloads de VPN, proxies e wallets

Dados de plataformas de análise de mercado indicam que, após o sucedido, várias soluções relacionadas com navegação segura e anonimato online passaram a figurar no topo dos downloads no país. Entre as mais procuradas encontram-se diferentes serviços de VPN e proxy, ferramentas que permitem contornar bloqueios, censura e restrições impostas ao acesso à internet.

Esta tendência não é nova na Venezuela, mas intensificou-se significativamente após o ataque, evidenciando o receio de monitorização das comunicações e possíveis cortes ou limitações no acesso a plataformas digitais.

Além das VPN, as wallets digitais também registaram um crescimento acentuado em número de downloads. Num país marcado por sanções internacionais e uma economia fragilizada, as criptomoedas e carteiras digitais são cada vez mais vistas como uma alternativa para transferências de valor, poupança e pagamentos, fora do sistema financeiro tradicional.

Este comportamento sugere que muitos cidadãos procuram proteger os seus ativos e manter algum controlo financeiro em momentos de maior incerteza.