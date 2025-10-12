Autárquicas 2025: Conheça todos os resultados neste site
Depois de muitos dias de campanha chegou finalmente a "noite" eleitoral. Para quem pretender saber todos os resultados das autárquicas 2025 dos municípios e freguesias, a partir das 20h, basta que aceda ao site que sugerimos hoje.
Autárquicas 2025: Conheça os dados do seu município ou freguesia
As Eleições Autárquicas de 2025 realizaram-se hoje, dia 12 de outubro, permitindo aos portugueses escolher os representantes locais para os próximos quatro anos. O ato eleitoral abrangeu 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e mais de 3 200 freguesias em todo o território nacional.
Segundo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE), estavam recenseados cerca de 9,3 milhões de eleitores.
Às 16h, a participação atingia os 43,42%, segundo dados do MAI.
Estas eleições definem quem liderará os municípios e freguesias portuguesas até 2029. Foram apresentadas:
- 1 584 listas para câmaras municipais
- 1 519 listas para assembleias municipais
- 9 764 listas para assembleias de freguesia
No site do MAI é possível consultar todos os resultados de uma forma rápida e muito intuitiva.