E-mail continua a ser o canal favorito para o relacionamento entre marcas e consumidores

Mesmo com a ascensão das redes sociais e da inteligência artificial, o e-mail continua a ser o canal preferido para os consumidores se conectarem com as marcas. Segundo o relatório The Future of Commerce: 2025, 63% dos consumidores ainda preferem receber comunicações via e-mail - superando redes sociais, SMS e outras formas de contacto.

Os números confirmam a força do e-mail: o mercado global de e-mail marketing deverá atingir 18,9 mil milhões de dólares até 2028, com uma taxa de crescimento anual de 18,8%, segundo dados da Statista.

Estima-se ainda que o número de utilizadores de e-mail no mundo ultrapasse os 4,89 mil milhões em 2027, com mais de 408 mil milhões de e-mails enviados diariamente.

Canal direto, estratégico e à prova de algoritmos

Para as marcas, o e-mail continua a ser um dos poucos canais digitais com controlo total sobre a mensagem e a entrega, sem depender de algoritmos ou alterações nas plataformas.

Num contexto em que a visibilidade orgânica nas redes sociais e motores de pesquisa sofre constantes mudanças, o e-mail destaca-se como canal fiável e duradouro para nutrir relações com os clientes, gerar conversões e reforçar a fidelização.

Com o avanço da Inteligência Artificial, as estratégias de e-mail tornam-se ainda mais eficazes. A hiperpersonalização, automação inteligente e análise de dados em tempo real permitem prever comportamentos, adaptar mensagens e alcançar o consumidor certo no momento certo.

O e-mail deixou de ser um canal de envio em massa. Hoje, segmentação, automação e IA são diferenciais para quem procura resultados consistentes.

Afirma Iuri Ferreira, Email Marketing & CRM Specialist na E-goi.

Ebook gratuito revela segredos para aproveitar o canal mais lucrativo

Para ajudar profissionais e empresas a explorarem todo o potencial do e-mail, a E-goi - plataforma de automação de marketing omnicanal que há mais de 20 anos apoia marcas na transformação digital - lançou a nova edição do ebook gratuito: "Email Marketing: Os Segredos do Canal Mais Lucrativo – Versão atualizada para a era da Inteligência Artificial".

A nova versão, além de desmistificar o e-mail marketing, oferece orientações práticas, tendências e estratégias adaptadas à nova realidade do marketing digital. O conteúdo aborda temas como:

O que é e-mail marketing e por que esta estratégia continua eficaz

Tipos de e-mails que pode utilizar no seu negócio

A importância da segmentação para melhores resultados

Como automatizar campanhas e ganhar eficiência

As principais métricas que deve acompanhar

Como aplicar Inteligência Artificial às suas campanhas

Além disso, fornece um plano de ação para campanhas de e-mail marketing de sucesso: "O objetivo deste conteúdo é mostrar a importância do canal e oferecer todas as ferramentas para tirar o máximo proveito dele", completa Iuri Ferreira.

Faça download do ebook gratuito aqui