NOS é a empresa que mais investiu em Inovação em Portugal

A NOS foi a empresa que mais investiu em Inovação em Portugal, segundo o ranking recentemente publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), tendo investido 96,6 milhões de euros em 2023, um crescimento de quase 22% em relação ao ano anterior.

NOS figura no top 3 das empresas nacionais que mais investem em I&D

Contando com 330 profissionais alocados às áreas de inovação (mais 52 do que em 2022), esta aposta em I&D por parte da NOS é central à sua estratégia continuada e faz parte do compromisso da empresa de ser um motor do desenvolvimento tecnológico e económico do País e da sociedade portuguesa. Desde 2018, a NOS figura no top 3 das empresas nacionais que mais investem em I&D, tendo liderado o ranking em três destes anos.

A Inovação faz parte do ADN na NOS, é um dos grandes pilares do nosso desenvolvimento de negócio, bem como parte do nosso compromisso de alavancar o crescimento do País. Este é um investimento que queremos e vamos manter, tal como o nosso compromisso com a transformação digital da sociedade portuguesa e a melhoria da vida das pessoas

João Ferreira, Diretor da NOS Inovação.

De 2020 a 2023, o investimento acumulado em I&D excedeu os 310 milhões de euros. No último ano do reporte, uma parte significativa do investimento foi alocada a áreas de inovação disruptiva, como 5G e Inteligência Artificial Generativa, em áreas de aplicação como mobilidade, sustentabilidade, processos industriais, saúde ou entretenimento. Como parte da sua aposta, a NOS tem, também, promovido um ecossistema de inovação aberto, recorrendo a parcerias com universidades, centros de Investigação e colabs, assim como startups, incubadoras e outras organizações, com o objetivo de criar soluções com impacto significativo na vida das pessoas.

Este ranking de empresas faz parte dos dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2023 (IPCTN23), publicado pela DGEEC. Segundo este relatório oficial, a despesa em I&D do setor empresas, em Portugal, cresceu 10% face ao ano anterior, tendo atingido os 2 844 milhões de euros e representado 1,06% do Produto Interno Bruto (PIB).

Recorde-se também que, pelo segundo ano consecutivo, a NOS Inovação foi a entidade nacional que mais pedidos de patentes submeteu em 2024 (22 pedidos de patentes), de acordo com o Patent Index 2024 do Instituto Europeu de Patentes (IEP), divulgado a 25 de março de 2025.