YouTube reforça campanha contra bloqueadores de anúncios e utilizadores reagem

O YouTube parece estar mais uma vez a adotar uma postura séria contra os bloqueadores de anúncios, e as queixas da comunidade de utilizadores intensificaram-se. Esta é uma luta antiga e que parece estar a tomar novas formas. Mais uma vez os bloqueadores de anúncios deixaram de funcionar e os utilizadores não gostaram.

YouTube reforça luta contra bloqueadores de anúncios

Há já algum tempo que a Google tem adotado uma postura séria e firme em relação a medidas que os utilizadores tomam. Falamos de bloqueadores de anúncios, extensões ou aplicações utilizadas pelos utilizadores que não querem pagar para subscrever o YouTube Premium e assim evitar ter de assistir aos inúmeros anúncios que aparecem nos vídeos.

De acordo com o que vários utilizadores do Reddit estão a relatar nas últimas horas, o YouTube intensificou a sua repressão aos bloqueadores de anúncios. Como resultado, muitos utilizadores ficaram incapazes de utilizar estas ferramentas para evitar a publicidade da plataforma.

O YouTube parece ter conseguido desativar os bloqueadores de anúncios populares e que são conhecidos por todos os que usam estas ferramntas há alguns anos. Naturalmente que isso acabou por gerar uma onda de queixas por parte da comunidade de utilizadores.

Embora o YouTube já estivesse a exibir avisos exigindo que os utilizadores desativassem os seus bloqueadores de anúncios para ver vídeos na plataforma, há mudanças. Como se sabia, ainda existiam alguns métodos disponíveis para contornar estas restrições.

Utilizadores reagem e não estão nada contentes

No entanto, e de acordo com o Reddit, praticamente nenhum bloqueador de anúncios é seguro atualmente. Isso exigem que os utilizadores do YouTube os desativem para que possam ver um vídeo. Em alguns casos, a página inicial do YouTube fica completamente em branco como resultado da presença destas ferramentas.

Este é um conhecido braço de ferro entre os utilizadores de contas gratuitas e a própria empresa. Por um lado, é essencial que o YouTube gere esta receita publicitária para que os criadores de conteúdo possam continuar a produzir vídeos, mas, por outro, os utilizadores consideram os anúncios excessivos e tendem a optar por este tipo de métodos.

Embora o plano Premium do YouTube não seja acessível a todos, está a ser testado um plano Premium Lite, que ainda exibe anúncios, mas em menor medida. Ainda assim, muitos não ponderam pagar para ter acesso a esta plataforma sem terem de ter presente a publicidade.