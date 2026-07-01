BYD faz história na Europa ao superar a Citroën em vendas de automóveis

A BYD alcançou um marco no mercado automóvel europeu ao vender mais veículos do que a Citroën durante o mês de maio. O resultado confirma o forte crescimento das fabricantes chinesas e evidencia a rápida transformação do setor, cada vez mais orientado para os elétricos.

Nos últimos anos, as fabricantes chinesas têm vindo a ganhar uma presença cada vez maior nas estradas europeias. Marcas como BYD, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, MG e outras conseguiram afirmar-se graças a uma combinação de preços competitivos, equipamentos tecnológicos e uma aposta muito forte nos modelos elétricos.

Os dados mais recentes divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) mostram bem a dimensão dessa evolução. Durante o mês de maio, a BYD registou 32.380 matrículas na região composta pela União Europeia, países da EFTA e Reino Unido, ultrapassando as 31.665 unidades da Citroën.

Embora a diferença entre ambas seja relativamente reduzida, o significado deste resultado é muito maior do que os números indicam. Trata-se da primeira vez que uma construtora automóvel chinesa consegue superar uma das marcas mais emblemáticas da indústria automóvel europeia.

Crescimento impressionante da BYD fora da China

A expansão internacional da BYD continua a acelerar a um ritmo muito elevado. Em comparação com maio do ano passado, a fabricante aumentou as suas matrículas em 136,6%, fazendo crescer a sua quota de mercado na região EU+EFTA+Reino Unido de 1,2% para 2,8%.

No caso da Citroën, o cenário foi diferente. A marca terminou o mesmo período com uma redução de 1,6% nas matrículas, o que permitiu que a concorrente chinesa assumisse esta posição histórica.

Ainda assim, se forem analisados apenas os números da União Europeia, a Citroën continua ligeiramente à frente. A marca francesa contabilizou 29.227 veículos matriculados, enquanto a BYD ficou pelas 26.017 unidades. Apesar disso, a distância entre ambas reduziu-se face ao ano passado.

Itália, França e Alemanha impulsionam a expansão

Grande parte deste crescimento tem origem em alguns dos principais mercados europeus. Itália, França e Alemanha destacam-se como os países onde a BYD registou uma evolução mais expressiva nas vendas.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a fabricante chinesa já soma 135.307 automóveis matriculados na região EU+EFTA+Reino Unido. Este desempenho representa um aumento de 145,2% em relação ao mesmo período de 2025.

A BYD está longe de ser um caso isolado. No seu conjunto, as marcas chinesas alcançaram em maio uma quota de mercado de 10,7% na Europa, o valor mais elevado alguma vez registado, segundo dados divulgados pela Automotive News.

Entre os destaques encontra-se também a Chery, que aumentou as suas matrículas em 244,1%. Já a Leapmotor, apoiada pela Stellantis, registou uma evolução ainda mais expressiva, com um crescimento de 465,1% na região composta pela União Europeia, EFTA e Reino Unido.

Eletrificação continua a transformar o mercado europeu

Entre janeiro e maio de 2026, os veículos 100% elétricos representaram já 20% de todas as novas matrículas na União Europeia, acima dos 15,3% registados no mesmo período do ano anterior.

Os híbridos mantêm-se, contudo, como a escolha mais frequente dos consumidores, ao concentrar 37,8% do mercado. Nesta categoria estão também incluídos os modelos micro-híbridos, cuja motorização continua a depender maioritariamente do motor a combustão.

Em sentido contrário, os automóveis movidos exclusivamente a gasolina ou gasóleo continuam a perder peso: atualmente apenas 30,1% das novas matrículas.

Neste contexto, as fabricantes chinesas encontram-se numa posição particularmente favorável. A forte especialização em veículos eletrificados, aliada a preços competitivos e a um elevado nível tecnológico, está a permitir-lhes conquistar uma fatia cada vez maior do mercado europeu.

Leia também: