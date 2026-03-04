Robôs humanoides trabalharam horas sozinhos: Xiaomi quer que dominem as suas fábricas

Em testes, os robôs humanoides da Xiaomi operaram autonomamente durante três horas consecutivas, concluindo com sucesso tarefas de montagem sem intervenção humana. O objetivo é implementar "um grande número" destes robôs nas suas próprias fábricas ao longo dos próximos cinco anos.

Num vídeo, veem-se robôs humanoides a recolher porcas e a apertá-las em pontos designados no piso dos automóveis, alcançando uma taxa de sucesso de 90,2% na instalação simultânea em ambos os lados dentro do rápido tempo de produção de veículos da Xiaomi, que pode ser de apenas 76 segundos por unidade.

Segundo a empresa, citada pelo South China Morning Post, a taxa de sucesso foi calculada dividindo o número de instalações bem-sucedidas pelo total de tentativas.

De acordo com a Xiaomi, os principais desafios técnicos envolveram o alinhamento preciso com os parafusos de fixação, o controlo das variações nas estruturas internas das porcas e o combate às forças magnéticas que poderiam afetar a estabilidade da fixação.

Citado pelo mesmo órgão de comunicação, o fundador, diretor-executivo e presidente da Xiaomi, Lei Jun, terá escrito, num artigo sobre operações experimentais na unidade de produção automóvel da empresa, que os robôs terão operado de forma autónoma durante três horas consecutivas, concluindo tarefas de montagem com sucesso e sem intervenção humana.

Robôs humanoides da Xiaomi mostram transição importante

Este é o primeiro passo rumo à aplicação estável do robô humanoide da Xiaomi no campo do fabrico inteligente.

Escreveu Lei Jun, numa publicação nas redes sociais, na terça-feira, informando que a Xiaomi continuará a promover a utilização de robôs humanoides de uso geral no fabrico inteligente e que prevê que um grande número destes robôs esteja a trabalhar nas suas fábricas dentro de cinco anos.

A empresa revelou que os robôs humanoides executaram várias tarefas na linha de produção automóvel, incluindo as seguintes:

Remoção de películas protetoras;

Instalação dos logótipos dos veículos;

Recolha e colocação de porcas automáticas;

Movimentação de caixas de materiais.

De acordo com a Xiaomi, isto demonstra a transição de demonstrações tecnológicas em laboratório para cenários industriais reais.

Contudo, a empresa não revelou o número previsto de robôs humanoides a implementar, o custo por unidade nem um calendário detalhado para a meta de cinco anos.