Governador da Califórnia vai proibir anúncios barulhentos nas plataformas de streaming

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou uma nova lei que proibirá anúncios barulhentos nas plataformas de streaming. A legislação deverá entrar em vigor já no próximo ano.

Ainda que promovessem uma visualização sem pausas e publicidade, as plataformas de streaming começaram, pela mão da Netflix, a introduzir anúncios.

Apesar da controvérsia, os planos mais baratos parecem estar a ser uma estratégia vencedora.

Afinal, conforme informámos, em novembro de 2024, o plano com anúncios da popular plataforma de streaming atingiu a marca de 70 milhões de subscritores em todo o mundo, num aumento significativo face aos 40 milhões reportados em maio desse ano.

Entretanto, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, revelou que assinou uma nova legislação, que proibirá os anúncios barulhentos nas plataformas de streaming.

A par disso, obrigará todas as plataformas de streaming e empresas de publicidade a minimizar o ruído que os anúncios causam aos utilizadores.

Utilizadores não querem anúncios mais altos do que os seus programas

Conforme explicado, os anúncios nas plataformas de streaming não têm sido controlados desde que começaram a introduzir publicidade para níveis mais baixos, ao contrário das regulamentações que se aplicam à televisão aberta.

O Engadget explica que Newsom refere-se a uma lei aprovada pelo Congresso, em 2010, chamada CALM ou Lei de Mitigação do Volume dos Anúncios Comerciais.

Apesar de ter obrigado todos os anúncios em conteúdos televisivos a evitarem ser mais altos do que o próprio programa, a lei não abrange o áudio da indústria do streaming para anúncios ou inserções comerciais.

Com as plataformas de streaming a crescerem enquanto alternativa preferida dos utilizadores, o governador da Califórnia vai resolver o assunto, por via da nova lei, que deverá entrar em vigor no próximo ano.

Este projeto de lei foi inspirado pela bebé Samantha e por todos os pais exaustos que finalmente conseguiram fazer o bebé dormir, apenas para que um anúncio em streaming barulhento desfizesse todo o trabalho árduo.

Disse o senador Thomas Umberg, esclaracendo que "a SB 576 traz um pouco de paz e tranquilidade muito necessárias às famílias da Califórnia, garantindo que os anúncios em streaming não sejam mais altos do que os programas que realmente queremos assistir".

Embora Newsom afirme que ela será aplicada às plataformas de streaming, não se sabe se o Spotify estará sujeito. Isto é uma possibilidade, tendo em conta que a plataforma de streaming de música oferece um nível gratuito, que insere anúncios entre reproduções.

