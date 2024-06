Netflix prepara um novo plano grátis com publicidade! Será que vai chegar a Portugal?

A Netflix ainda é o maior serviço de streaming da Internet e está a experimentar novas formas de monetizar a sua oferta. Se mostrou sucesso num plano assente em publicidade, parece agora pronta para uma nova surpresa. Estará a preparar um novo plano grátis com publicidade para alguns mercados. A dúvida é se chegará a Portugal.

Netflix terá plano grátis com publicidade

Quando aplicou medidas fortes para bloquear a partilha de contas, a Netflix prometeu criar um plano baseado em publicidade. Este é naturalmente mais barato e, contra todas as previsões, é um caso de sucesso entre os utilizadores, que cada vez mais aderem a esta proposta.

Agora, do que é avançado pela Bloomberg, com base em fontes não identificadas, que este serviço de streaming está a considerando criar um plano gratuito que será totalmente suportado por publicidade. A Netflix experimentou um serviço gratuito baseado em anúncios para dispositivos móveis no Quénia em 2021, mas essa experiência terminou em 2023.

No entanto, este último relatório diz que a Netflix pensa lançar um serviço gratuito em mercados maiores onde existam redes de TV gratuitas populares. Alemanha e Japão foram listados na publicação como dois mercados possíveis para um plano Netflix gratuito. Um lugar onde o serviço de streaming não prevê incluir este plano gratuito são os EUA.

Serviço de streaming aposta na inovação

No entanto, o lançamento de um serviço gratuito em outros mercados poderia permitir que pessoas que não podem pagar tivessem acesso ao crescente número de séries e filmes originais da Netflix. A história da Bloomberg aponta que, embora o serviço fique atrás apenas do YouTube em minutos de streaming em todo o mundo, está apenas em 10.º lugar, quando se trata de gerar receitas pela publicidade.

No entanto, a Netflix tem agido rapidamente para aumentar esses números de receita publicitária, em parte graças ao fato de que o plano baseado em anúncios é muito mais barato. Em maio, afirmou ter 40 milhões de utilizadores ativos a usarem o serviço mediante um plano baseado em anúncios em todo o mundo. Isso representa apenas cinco milhões de utilizadores ativos há um ano.

Um plano totalmente gratuito baseado em anúncios possa demorar algum tempo para ser lançado em qualquer lugar. Ainda assim, o relatório afirma que os executivos da Netflix podem estar a discutir como isso pode ser um sinal de que a indústria de streaming poderá depender menos do número de assinantes e mais das receitas publicitárias no futuro.