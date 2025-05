WhatsApp passa a marca dos 3 mil milhões de utilizadores! 4 em cada 10 pessoas no planeta

É inegável importância do WhatsApp na Internet. Esta é uma das apps de comunicação mais usada e que recebe constantemente novidades. A mais recente contagem veio revelar mais um recorde e uma marca importante para o WhatsApp. Passou os 3 mil milhões de utilizadores, o que significa que 4 em cada 10 pessoas no planeta usam este serviço da Meta.

WhatsApp passa os 3 mil milhões de utilizadores

O WhatsApp é a aplicação de mensagens mais popular do mundo, mas a aplicação Meta está normalmente disponível em praticamente todos os telemóveis do mercado, tornando a comunicação com amigos, familiares ou qualquer outra pessoa mais fácil do que nunca.

Em 2020, foi anunciado que o WhatsApp atingiu os 2 mil milhões de utilizadores ativos mensais, e teve de se esperar cinco anos para que a aplicação de mensagens atingisse os 3 mil milhões de pessoas a utilizá-la todos os meses.

Isto foi revelado por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, durante a última conferência de resultados do primeiro trimestre da empresa. Isto levou a Meta a considerar o WhatsApp como o seu principal reduto tecnológico e também como o seu principal campo de testes para serviços de inteligência artificial, especificamente a Meta AI.

Excelentes números para a Meta AI e outras propostas

A Meta revelou que vêm utilizadores a interagir com a Meta AI a partir de diversos pontos de acesso. Ainda assim, o WhatsApp continua a ser a plataforma com maior utilização da Meta AI na lista de aplicações da Meta, o que reforça ainda mais a sua importância.

Acrescentaram a estes resultados que precisam de se concentrar noutra estratégia de adoção para o Meta AI e o WhatsApp nos Estados Unidos, diferenciando-os do resto do mundo. Isto poderá ser ajudado pelo recente anúncio de uma aplicação independente para o Meta AI, que acreditam que poderá facilitar a sua utilização mais ampla.

Por outro lado, o WhatsApp Business também parece estar a correr muito bem e foi responsável por nada menos que 510 milhões de dólares em receitas durante o último ano fiscal. No entanto, a Meta estará a desenvolver uma nova interface para o WhatsApp Business, com um novo painel, para gerir agentes de IA que permitirão às empresas treinar a IA da Meta. Além disso, também testa a capacidade das empresas de ativar as mensagens da Meta AI nas conversas com os clientes.