Google quer tornar o Google Maps único para quem anda de bicicleta

O Google está a preparar uma novidade para o Google Maps. Falamos de novos avatares de navegação para o modo bicicleta. Estes vão permitir aos utilizadores substituir a seta azul por um ícone personalizado e melhorar a experiência visual durante os percursos.

Google cria algo único para quem anda de bicicleta

A aplicação Google Maps poderá em breve receber uma atualização impressionante para quem se desloca de bicicleta. A Google está a trabalhar em novos avatares de navegação específicos para o modo ciclismo. É uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores substituir a clássica seta azul por um ícone personalizado que representa o ciclista durante o percurso.

Isto foi descoberto na versão preliminar mais recente da aplicação, onde aparecem referências a estes avatares. Seriam apresentados no mapa enquanto o utilizador segue uma rota. Estes avatares já existem para outros meios de transporte no Google Maps, como o carro ou a mota, mas até agora não estavam disponíveis para bicicleta.

A nova funcionalidade permitiria aos utilizadores escolher um avatar específico para ciclismo na secção "Os Seus Veículos". É aqui onde estão atualmente configurados os ícones para outros meios de transporte. Desta forma, os ciclistas poderiam ver um ícone mais visual e representativo no mapa ao seguirem as instruções de navegação.

Google Maps terá avatares para quem se desloca desta forma

O modo ciclismo do Google Maps já oferece informações úteis para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. Em áreas compatíveis, o sistema exibe ciclovias, percursos recomendados e percursos adaptados para um ciclismo mais seguro e eficiente. No entanto, até agora, o rastreio visual de rotas ainda utilizava o mesmo indicador padrão que aparece noutros meios de transporte.

A chegada destes avatares personalizados pode melhorar a experiência visual durante a navegação e tornar o rastreio de rotas mais intuitivo . Embora seja principalmente uma mudança estética, alinha-se com os esforços da Google para melhorar a apresentação visual da sua aplicação. Recentemente, a empresa lançou uma grande atualização para o modo imersivo do Google Maps, que oferece visualizações mais detalhadas e realistas de rotas e localizações.

Neste momento, esta nova funcionalidade para ciclistas ainda não está disponível para o público em geral. Quando a Google finalmente decidir lançar esta funcionalidade, os ciclistas serão os próximos a receber uma atualização visual no Google Maps, alargando assim as opções de personalização durante a navegação.