Mesmo com mudanças a caminho, a Apple não vai desistir do Liquid Glass

Ainda que tenha mudado o iOS de forma completa, o Liquid Glass introduzido pela Apple em todos os seus sistemas operativos no ano passado e deverá evoluir. A Apple tem planos concretos, mas que vão focar-se apenas em pequenos incrementos com o iOS 27 e nas atualizações subsequentes.

Apple não vai desistir do Liquid Glass

A Apple causou sensação no ano passado com o Liquid Glass, que transformou todos os elementos gráficos dos seus sistemas operativos, adicionando uma camada de transparência e propriedades semelhantes ao vidro. A ideia é ambiciosa, a execução nem tanto. Esta linguagem de design apresenta graves problemas de legibilidade que a empresa tentou mitigar logo após o lançamento com uma opção para reduzir a transparência.

Um ajuste bem-vindo, mas que não resolve completamente o problema da visibilidade. A saída inesperada de Alan Dye, designer de interface principal e o verdadeiro arquiteto do Liquid Glass, deu esperança a muitos críticos deste novo design. Afinal, o seu substituto, Steve Lemay, é um veterano da Apple que teria autoridade para começar do zero. Mas parece que não será esse o caso.

Mark Gurman afirma que o novo responsável do estúdio de design foi uma das "forças motrizes" por detrás do Liquid Glass e esteve fortemente envolvido no seu desenvolvimento. Por outras palavras, é improvável que renegue o seu próprio trabalho. As versões alfa do iOS 27 e do macOS 27 não refletem atualmente qualquer alteração significativa no design, e não há qualquer indicação interna de uma reformulação da interface.

Há algumas mudanças a caminho

O jornalista da Bloomberg acrescenta ainda que o Liquid Glass, que representou um "esforço colossal" para a Apple, conta com o apoio de toda a equipa de design e da liderança da empresa. Além disso, apesar da minoria vocal que se opõe ao Liquid Glass, este novo design parece ter sido bem recebido pelos utilizadores.

Claro que nem tudo é perfeito. Embora o Liquid Glass funcione razoavelmente bem no iPhone, o mesmo não se pode dizer do iPad. No Apple Watch, o resultado não é ótimo e é sobretudo no Mac que a interface se mostra mais instável. Por isso, devem esperar-se algumas melhorias aqui e ali, provavelmente visíveis já na WWDC em junho. Mas não se espera nenhuma revolução.

No iOS 26, a Apple considerou adicionar um deslizador para ajustar o nível de transparência desejado para todo o sistema. No entanto, esta configuração só está disponível para o relógio no ecrã de bloqueio, aparentemente devido a problemas técnicos. Será que se voltará a ver este slider no iOS 27?