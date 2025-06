Apple dá mais uma dica ao mudar a interface e o slogan “Sleek peek” na página do WWDC 2025

Os rumores são muitos e dão conta de uma profunda melhoria nos interfaces dos sistemas operativos da Apple. Há quem assegure tudo terá uma forte inspiração no visionOS. A somar a estas novidades, há a nova nomenclatura dos sistemas operativos, passando assim a empresa a ter plataformas unificadas pelo design e pela versão. Tudo isto vai ser revelado na WWDC 2025.

Sleek peek... um sneak peek do que a Apple vai apresentar

Em março, surgiram os primeiros rumores de que a empresa queria tornar as suas plataformas mais coesas, oferecendo uma experiência mais familiar entre dispositivos.

Desde então, têm surgido várias fugas de informação a indicar que o design translúcido e “vidrado” do visionOS poderá chegar ao iOS, macOS e até ao Apple Watch.

A primeira pista oficial surgiu no final de março, com o logótipo da WWDC25 a apresentar um “25” em vidro fosco, uma referência clara ao visionOS (do Apple Vision Pro).

Agora, a Apple reforça esta ideia com o novo lema do evento: “Sleek peek” — um trocadilho que sugere um vislumbre elegante da nova interface.

Greg Joswiak, vice-presidente sénior de marketing global (conhecido como “Joz”), partilhou também uma nova provocação na rede X.

Estamos quase a saber o verdadeiro aspeto: WWDC 2025

A keynote da WWDC 2025 decorrerá na segunda-feira, 9 de junho, às 18h00 em Portugal. Seguir-se-á o evento “Platforms State of the Union” às 21h00.

Além do novo design, espera-se uma uniformização nas versões dos sistemas: todos deverão adotar o número 26, incluindo iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 e watchOS 26, abandonando os números previamente esperados (como iOS 19 e macOS 16).

A Apple tem o hábito de usar slogans criativos para eventos: em setembro de 2020 usou “Time Flies” para o Apple Watch, e em outubro de 2020, “Hi, Speed” para promover o 5G no iPhone 12.