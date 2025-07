Apple lança o iOS 18.6 beta 3

Nesta terceira versão de testes, a Apple mantém o foco nas correções de erros e melhorias de desempenho, sem introduzir novas funcionalidades visíveis ao utilizador. Vamos ver o que há de novo no 18.6 beta 3.

Aqui está o que sabemos até agora

O update inclui correções a problemas detetados nas versões anteriores, tais como consumo anormal de bateria e falhas com o carregamento, tal como reportado por beta-testers.

Espera‑se também resolver pequenos bugs relacionados com CarPlay, Picture-in-Picture e a pesquisa no ecrã principal, falhas detetadas nos betas anteriores.

A Apple não revelou ainda o conteúdo específico das correções no beta 3, o foco mantém‑se em estabilidade e fiabilidade.

Preparar e testar

Esta versão destina-se a programadores registados no Apple Developer.

Para instalar:

Aceda a Definições > Geral > Atualização de Software. Verifique se aparece já o beta 3, identificado como iOS 18.6 beta 3 (22G5073b). Proceda ao download e instalação como habitualmente.

Se estiver inscrito na beta pública, a nova versão deverá surgir nas próximas 24–48 horas, herdando os mesmos ajustes.

Recomendações

Esta beta é ideal para testes de compatibilidade de apps com APIs do iOS 18.6 ou para avaliação das correções. Não é recomendado para uso diário em dispositivos principais, devido à menor robustez típica de betas. Utilize sempre backups via iCloud ou Finder antes de instalar.

Se dependência da bateria, CarPlay ou funcionalidades PiP for crítica, mantenha‑se atento às experiências de outros utilizadores.

Próximos passos esperados:

Beta pública 3 (iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS) deve ser lançada em breve, com versões correspondentes para cada sistema

Estável final do iOS 18.6 deverá ser lançado nas próximas semanas, após completar o ciclo beta.

Em resumo

O iOS 18.6 beta 3 chega para reforçar a estabilidade e resolver questões identificadas no ciclo anterior, sem novidades visíveis para o utilizador final.

Ideal para programadores testarem compatibilidade, mas ainda não é indicado para uso diário.