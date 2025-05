AnduinOS 1.3: esta pode ser a solução Linux para quem não pode migrar para o Windows 11

Muitos utilizadores estão agora a ser confrontados com um problema que não queriam. Com o fim do Windows 10, é hora de fazer a indesejada atualização. Se muitos podem migrar para o Windows 11, outros simplesmente não vão conseguir. A solução pode vir do Linux e o AnduinOS 1.3 pode ser a solução perfeita.

AnduinOS 1.3 pode ser a solução Linux

Com o fim da vida útil do Windows 10 a aproximar-se, os utilizadores começam a considerar os seus próximos passos. No passado, a atualização para a versão mais recente do Windows poderia ter sido o caminho óbvio no ecossistema Microsoft, mas o Windows 11 pode já não ser a primeira escolha para muitos.

Felizmente, o Windows 11 não é o único disponível. Várias distribuições Linux foram desenvolvidas para atrair utilizadores do Windows que pretendam migrar para outro sistema. O AnduinOS é uma dessas distribuições, que combina a familiaridade do Windows 11 com o poder do Ubuntu, e acaba de ser actualizado para a versão 1.3.0.

O sistema operativo continua focado na facilidade de utilização, especialmente para os utilizadores que migram do Windows. Foi baseado na versão mais recente do Ubuntu — 25.04 “Plucky Puffin” — e conta com o GNOME 48, oferecendo um ambiente de trabalho que se assemelha muito ao aspeto do Windows 11, com uma barra de tarefas centralizada, um inicializador de aplicações e cantos de janela arredondados.

anterior próxima

Para quem não pode migrar para Windows 11

O AnduinOS 1.3 apresenta diversas melhorias importantes, incluindo uma loja de aplicações integrada baseada em Flatpak. Assim, a gama de aplicações disponíveis é expandida para além dos repositórios padrão do Ubuntu. Mesmo estes têm já ofertas mais que suficientes para os utilizadores.

O GNOME vem agora pré-instalado, permitindo aos utilizadores navegar e instalar software diretamente a partir de uma loja com ambiente gráfico. Há suporte para monitores HDR e um novo atalho Super+V para alternar o histórico da área de transferência. Uma correção digna de nota nesta versão é um pacote de idiomas melhorado no Firefox, resolvendo problemas anteriores para utilizadores que não falam inglês.

O AnduinOS 1.3 está disponível para download no site oficial. Ao contrário de muitas distribuições que dependem de pacotes de idiomas na sessão, existem ficheiros ISO separados para cada idioma suportado, facilitando a instalação para utilizadores internacionais.