E Porque Hoje é Sexta

Um miúdo americano chegou a uma loja de materiais desportivos para comprar uma mira para o seu revólver.

- Esta aqui é boa - diz o vendedor - é tão boa que se olhares agora para aquele monte, poderás ver a minha casa!

O rapaz olha então pela mira na direção apontada pelo vendedor, e começa a rir-se desalmadamente.

- De que te ris rapaz? - pergunta o vendedor.

- Estou a rir, porque vejo, exatamente onde o senhor disse, um homem nu, a correr atrás de uma mulher, também nua...

O vendedor incrédulo, tira a mira da mão do rapaz, olha para a sua casa, e em seguida, entrega duas balas para o revólver do rapaz, dizendo:

- Então vamos combinar o seguinte... eu dou-te estas duas balas, e se acertares um tiro na cabeça da minha mulher e outro no pénis desse sujeito desgraçado, dou-te a mira, de graça!

O rapaz olhou, mirou, e antes de atirar, virou-se para o vendedor:

- Então e o que é que ganho se conseguir, como prevejo, poupar uma bala fazendo isso com um tiro só?